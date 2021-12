LLENGUA

El País Valencià i les Illes Balears celebren el Dia dels Drets Lingüístics

Aquest dissabte, 4 de desembre, es commemora el Dia dels Drets Lingüístics, una iniciativa sorgida al País Valencià que s’ha fet extensiva a les Illes Balears. La finalitat d’aquest dia és remarcar la necessitat de garantir als ciutadans l’exercici dels seus drets lingüístics, com una manera de contribuir al seu benestar personal.

Ahir al matí Enric Morera, president de les Corts Valencianes, va rebre la delegació de representants de les diferents organitzacions que van reclamar al govern valencià la tramitació d’una llei d’igualtat lingüística que protegisca el valencià i les persones valencianoparlants davant les situacions de vulneració dels nostres drets lingüístics. En l’informe presentat es denuncien més de 100 situacions en què les persones valencianoparlants han vist vulnerats els seus drets lingüístics, fins i tot en contextos administratius, on se suposa que el català està protegit.

Avui a les 20.00 hores, a Castelló de la Plana serà l’oportunitat per escoltar l’espectacle de folk valencià conduït per Miquel Gil i Noèlia Llorens "Titana". Les seues veus, juntament amb una formació musical liderada per Eduard Navarro, connectaran les arrels del territori amb els temps actuals. Un concert organitzat per l’Ajuntament de Castelló, mitjançant la Regidoria de Cultura i la Regidoria de Plurilingüisme que també compta amb la col·laboració d’Acció Cultural del País Valencià.

A les Illes Balears amb motiu de la commemoració del Dia dels Drets Lingüístics, s’ha publicat un concurs sobre aquesta matèria a les xarxes socials, a través del perfil Baules de Llengua, de la Direcció General de Política Lingüística. Els ciutadans que hi participin podran conèixer millor els drets lingüístics que els emparen. Coincidint amb la data del 4 de desembre, ara fa un any va començar a funcionar l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics (www.oficinadretslinguistics.caib.cat), encarregada de vetlar per la defensa i la promoció dels drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears. L’Oficina depèn de la Direcció General de Política Lingüística, adscrita a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.