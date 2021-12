Vaga

Comença la vaga dels treballadors del Bus Turístic de Barcelona

Les negociacions entre l'empresa MagmaCultura i el Comitè de Vaga del Barcelona Bus Turístic semblava que anaven en bona direcció en el seu primer acostament el dia 23. Semblava veure's una certa intenció, per part de MagmaCultura, a esmenar els seus errors amb la plantilla d'Informadors en temes tan importants com la sortida de l'ERTO o el pagament d'imports pendents.

No obstant això, ahir 27 de desembre, l'empresa va decidir que l'acta que va fer arribar al Comitè de Vaga i que aquest va modificar perquè el redactat no fos tan ambigu, quedés en paper mullat. S'han retractat de la majoria de millores cenyint-se a complir només els punts que, per llei, estan obligats a complir (lliurament de documentació segons art. 64 ET).

Una vegada acabada la reunió s'ha emplaçat a tota la plantilla d'informadors a una assemblea virtual per a detallar-los els acords i demanar que els validin o no mitjançant una votació “a mà alçada”. El resultat d'aquesta assemblea ha donat un altre rotund SI a la vaga. Per tant els dies 28, 29 i 30 de desembre els i les informadores estarem manifestant-nos, a partir de les 8.30h en Plaça Catalunya pels nostres drets.

Durant tres dies 83 treballadors i treballadores estarem cridades a la Vaga per fer paleses les nostres reivindicacions.