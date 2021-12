Conflicte laboral

Vaga d'informadors del Bus Turístic de Barcelona durant el nadal

La pèssima gestió del personal d'informació per part de l'empresa subcontractada per Turisme de Barcelona i TMB porta la situació al límit.

Pràcticament la totalitat de la plantilla ha decidit de manera massiva en votació convocar una vaga de 3 dies els pròxims 28, 29 i 30 de desembre.

L'empresa MagmaCultura és l'encarregada de la gestió dels informadors i responsable directa de la situació de precarietat i deixadesa en la qual pateix el personal i que des de l'estiu s'ha tornat insostenible.

Els treballadors reivindiquen:

- Sortir de l'ERTO parcial, ja no és necessari i l'empresa segueix sense gestionar correctament la documentació amb el SEPE.

- Que no hi hagi discriminació salarial entre companys/as.

- Que es compleixin els acords signats.

- Que es facin correctament les planificacions horàries sense crear sobrecàrrega de treball i que es paguin els imports pendents

El servei del Bus Turístic atén milers de turistes a la setmana, és un servei de referència a la ciutat i amb aquesta nefasta gestió, s'està perjudicant aquesta “Marca Barcelona” de la qual tant presumeixen els responsables polítics. L'ambient ha degenerat de tal manera que s'han creat situacions de tensió amb els usuaris, per falta de serveis o perquè la freqüència de busos és insuficient pel numero de turistes.

S'espera un ampli seguiment de la vaga per part de plantilla de la qual formen part 83 treballadors/as. La responsables d'aquesta situació no és una altra que l'empresa MagmaCultura com a adjudicatària del servei donis del 2011 i la seva negativa a escoltar les legítimes i lògiques reivindicacions, però també un Ajuntament que no vigila el compliment de les condicions mínimes de contractació i que el converteix en còmplice necessari de la precarietat que propugna l'adjudicatària i de les discriminació que en ella es produeix.

La plantilla ha decidit convocar aquests tres dies de vaga, però n'hi haurà més si no se solucionen les peticions acordades per les traballadores