Arran de la notícia publicada per lAssemblea Aturem BCN World i GEPEC-EdC

Especulació

En concret, ambdues entitats exposen que les despeses han estat treballs, estudis i informes pel nou Pla Director Urbanístic i que aquestes han estat per via del contracte menor. A aquest fet, se li ha de sumar la previsió de destinar 120M€ públics a la compra dels terrenys, propietat de La Caixa, a través d’INCASÒL. Amb tot, cal recordar que Hard Rock no pagarà els 120M€ en el moment de la compravenda sinó que periodifica i ajorna el pagament final en diversos terminis assumint el corresponent cost financer per part de l’INCASÒL. D’aquesta manera, la Generalitat pretén actuar de promotora i creditora, avançant a través de l’INCASÒL el 80% dels diners per efectuar la compra-venda d’uns terrenys destinats a un projecte nociu pel territori, que fomenta la ludopatia i la precarietat laboral. En aquest sentit, el passat 18 de gener vam denunciar a l’Oficina Antifrau les presumptes irregularitats del Govern de la Generalitat en l’impuls del macrocomplex d’oci Bcn World.

Des de la CUP ja havíem assenyalat en diverses ocasions que l’engranatge per fer efectiu aquest projecte i salvar els mobles a La Caixa amb diners públics tirava endavant, malgrat Pere Aragonès va afirmar que no es destinaria “ni un sol euro públic” a aquest projecte. És evident que el nou PDU segueix endavant i que en els propers pressupostos de la Generalitat, i gràcies a ECP, es preveuen els 120M€ per la compra dels terrenys; la meitat de les inversions previstes a les nostres comarques.

Per últim, assenyalar que el BCN World és un projecte que estimula i alimenta un turisme depredador, de compres i casino, i la precarització laboral. Cal apostar per un turisme de natura lligat al respecte, coneixement i recuperació dels ecosistemes litorals mediterranis; prioritzant el turisme local, cultural i de natura com a eina per posar en valor el nostre territori. A més, cal planificar el decreixement del sector turístic, i basar aquest sector en les relacions d’igualtat entre residents i visitants que fomenti el coneixement de la realitat social i la solidaritat internacional.