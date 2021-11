Lluita sindical

La Intersindical presenta la campanya "Construïm el futur: al servei del país i la gent treballadora!"

Al'acte es va exposar el creixement de La Intersindical en els darrers anys, posant de manifest com el sindicat republicà s'ha convertit en una eina útil arreu del territori, amb un creixement molt gran a tot arreu. Creixement que s'ha experimentat també en tots els sectors professionals i s'ha posat de manifest també en el nombre de delegats i delegades, superant el miller (dades de 2021) i en afiliats i afiliades.

Ahir, La Intersindical va presentar la campanya "Construïm el futur: al servei del país i la gent treballadora!" a l'Auditori de la Universitat Pompeu Fabra (Campus Ciutadella) de Barcelona davant de més de 180 persones, en la seva majoria delegats i delegades de La Intersindical de diferents empreses de diferents sectors i també a representants de partits polítics i organitzacions que el sindicat va convidar per donar a conèixer les principals línies d'aquesta campanya, entre d'altres han assistit Oriol Junqueras (ERC), Aurora Madaula (Junts), Albert Botran (CUP), Guillem Fuster (Poble Lliure), Elisenda Paluzié (Assemblea), Xavier Antich (Òmnium) o David Minoves (Ciemen).



L'acte va començar amb la intervenció de Sergi Perelló, secretari general de La Intersindical, que va presentar l'estat de la situació actual del país i de l'economia per tal de posar fil a l'agulla als principals reptes que cal assumir com a sindicat i com a país per avançar cap a una societat i un país més just on els treballadors i les treballadores tinguin els seus drets garantits.



A continuació, Núria Ferrandis (secretària de Coordinació), Marc Faustino (secretari d'Acció Sindical) i Ester Rocabayera (secretària d'Igualtat) van explicar els eixos principals de la campanya:

Model productiu sostenible , en base a una transformació del model econòmic que ha de basar-se en el respecte al medi ambient i en un creixement que respecti el territori i les seves particularitats.

, en base a una transformació del model econòmic que ha de basar-se en el respecte al medi ambient i en un creixement que respecti el territori i les seves particularitats. Serveis públics en el seu 100%, calen serveis públics de qualitat, revertir les externalitats, garantir l'educació pública gratuïta, revertir les retallades en sanitat i reforça el sistema públic de serveis socials.

calen serveis públics de qualitat, revertir les externalitats, garantir l'educació pública gratuïta, revertir les retallades en sanitat i reforça el sistema públic de serveis socials. Pensions públiques dignes, per garantir la dignitat després de la vida laboral, tot reduint l'edat de jubilació.

per garantir la dignitat després de la vida laboral, tot reduint l'edat de jubilació. Reducció de la jornada laboral amb el mateix sou , això comportar creació de llocs de treball i millorar la qualitat de vida de les persones que podran conciliar la vida personal i familiar.

, això comportar creació de llocs de treball i millorar la qualitat de vida de les persones que podran conciliar la vida personal i familiar. SMI de més de 1300 euros , el SMI actual calculat en base al nivell de vida espanyol ens precaritza perquè no té en compte les recomanacions de la OIT i altres organismes internacionals que recomana territorialitzar el SMI. Un SMI de més de 1300 euros dignifica a tots els col·lectius i permet viure d'acord amb les necessitats de la nostra societat.

, el SMI actual calculat en base al nivell de vida espanyol ens precaritza perquè no té en compte les recomanacions de la OIT i altres organismes internacionals que recomana territorialitzar el SMI. Un SMI de més de 1300 euros dignifica a tots els col·lectius i permet viure d'acord amb les necessitats de la nostra societat. A la feina i arreu en català , la llengua és una eina de cohesió, i també ho ha de ser als centres de treball, per això volem potenciar la llengua com a element que cohesioni a treballadores i treballadors i volem potenciar l'ús de la llengua catalana com un dret als centres de treball per garantir que no reculi encara més el seu ús social

, la llengua és una eina de cohesió, i també ho ha de ser als centres de treball, per això volem potenciar la llengua com a element que cohesioni a treballadores i treballadors i volem potenciar l'ús de la llengua catalana com un dret als centres de treball per garantir que no reculi encara més el seu ús social Renda bàsica universal, que s'implementi com un dret intransferible que ha de servir per lluitar contra l'exclusió social i les desigualtats especialment en els col·lectius més vulnerables

L'acte va finalitzar amb la crida a diferents seccions sindicals a pujar a l'escenari per simbolitzar i posar en relleu la feina que dia a dia duen a terme arreu dels centres de treball i fan créixer La Intersindical