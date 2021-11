Català a l'Escola

La Intersindical posa en marxa una bústia de queixes lingüístiques a l’educació

Aquest matí, La Intersindical ha publicat i posat a disposició de tota la comunitat educativa una Bústia de queixes lingüístiques. L’objectiu és recollir vulneracions de la legalitat vigent en matèria lingüística a l’educació i treballar per solucionar-les. La normativa es troba detallada en un document adjunt descarregable des del mateix web.

Considera que l’educació catalana no passa per un bon moment pel que fa a la llengua; fet que ha denunciat sempre i ara, amb les dades nefastes presentades pel Departament d’Educació sobre el català a l’educació, on s'ha pogut constatar la magnitud d’aquest problema, que ha anat empitjorant a causa de la inacció dels successius governs de la Generalitat, que han mirat cap a una altra banda.

Puntualitza que un recurs com aquest, que ja és disponible a l’àmbit universitari gràcies a la Plataforma per la Llengua i els sindicats d’estudiants, era necessari també per a l’educació obligatòria i el batxillerat. De cada queixa rebuda per part de docents, alumnes o famílies, el sindicat en valorarà la veracitat i si realment incompleix la legalitat vigent. Posteriorment, instaran la direcció, la inspecció educativa i l’administració a resoldre-la, si cal amb la col·laboració activa del sindicat.