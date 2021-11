Amiant

La FAVB se suma la manifestació de les escoles de Glòries contra l'amiant

L'entitat veïnal considera fonamental que el Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya facin públic sense demora el cens de les escoles amb amiant i que despleguin una política activa per la seva eradicació en els centres escolars i els seus entorns.

La Comissió Contra l’Amiant de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona se suma a la convocatòria de les famílies dels centres escolars d’una manifestació per demà divendres. De la mateixa manera que ho ha fet en el passat donant suport a altres escoles (9 Graons, escola A. Balmanya, Fluvià, Prosperitat, Galileo Galilei...).

L'entitat consider que l’encapsulament de l’amiant no serveix per eliminar els riscos de contaminació a causa de les fibres que desprèn aquest material. Els pares i mares de l’escoles Encants, Gaia i EBM Leonor Serrano de l’entorn de Glòries així ho han comprovat després de conèixer l’estudi encarregat pel Consorci d’Educació de Barcelona en el qual s’informa que han detectat fibres d’aminat després de l’encapsulament. És quelcom que els especialistes en aquesta qüestió ens estaven dient des de fa temps. L’única solució per evitar que respirem aquestes fibres és l’eradicació de l’amiant.

Apunta que l’alarma que tenen aquestes famílies està totalment justificada. Tot l’amiant de Catalunya ha superat la seva vida útil. Per tant, seguint les directrius de la Unió Europea s’ha d’eliminar de tots els espais de concurrència abans del 2028. El nombre de víctimes mortals per l’amiant s’està accelerant a casa nostra i augmentarà a causa de la llarga latència entre el moment de la contaminació i l’aparició d’aquest càncer de primer grau.

L'entitat veïnal es conscient que mentre no hi hagi la Llei per l’Eradicació de l’Amiant no tindrem totes les eines legals per aquesta fita, però això no és excusa perquè mentrestant es faci prevaldre el dret a la salut per sobre de qualsevol altra consideració. I si hi ha voluntat política és possible, tal com ho demostra la recent victòria del veïnat del Baix Guinardó que després del molt mesos de lluita ha aconseguit paralitzar l’intent de la cadena de supermercats Aldi de mantenir la teulada d’aminat. Ahir la regidora d’Horta-Guinardó Rosa Alarcón es va comprometre davant els membres de la coordinadora contra l’amiant d’aquest districte a negar la llicència d’obres que necessita aquest establiment si no treuen l’amiant.