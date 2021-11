Feminisme

La CUP Tortosa porta al pròxim ple una batería de propostes en matèria de feminisme

En una roda de premsa, els membres de la CUP Tortosa han recordat que ja són 24 les dones assassinades als Països Catalans i han denunciat les mancances en el sistema judicial i legislatiu per eradicar les violències masclistes i aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes.

Selene Alberich, membre de l'assemblea de la CUP a Tortosa, ha reclamat la necessitat d'implementar polítiques "realment" feministes i que vagin a l'arrel del problema. En aquest sentit, Alberich ha declarat que les polítiques en matèria d'igualtat implementades per l'Ajuntament de Tortosa són "totalment insuficients" i que en molts casos "no van més enllà de les polítiques d'aparador". També ha denunciat que la majoria de propostes portades per la CUP al ple de l'Ajuntament en matèria de feminisme han estat rebutjades, o en el cas d'aprovar-se no s'han implementat pel govern de Meritxell Roigé.

Entre les diferents propostes, la CUP proposa la contractació d'una tècnica d'igualtat, contractar espais publicitaris en els mitjans de comunicació locals per fer difusió dels serveis d'atenció a la dona, establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l'Ajuntament o iniciar un procés d'avaluació per conèixer el nivell d'execució del Pla Municipal de prevenció i abordatges de les violències sexuals a l'espai públic i entorns d'oci i festius, entre d’altres.