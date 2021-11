habitatge

La CUP Tarragona proposa un pla de xoc habitacional

Les dues regidores de la CUP, Eva Miguel i Inés Solé, han explicat aquest matí la coordinació que han estipulat entre les àrees d’Habitatge i Serveis Socials, de les que són conselleres, per fer front a la crisi habitacional. Les cupaires han exposat que quan van entrar al govern municipal el passat juny van fer un treball de “dimensionar la situació real de la ciutat i quin marge de maniobra teníem des de les nostres àrees”.

Un pas important per la formació ha estat poder executar la partida d’1’5M€ per la compra d’habitatge a través de tanteig i retracte. Aquesta partida va formar part de l’acord pel modificatiu de crèdit del romanent que va fer la CUP amb l’aleshores govern d’ERC i ECP. La regidora Eva Miguel subratlla la importància de “poder estar desenvolupant i executant des de dins les polítiques en matèria d’habitatge que vam negociar des de fora del govern”. En aquest sentit, els pisos que s’estan adquirint “estan permetent augmentar el parc públic d’habitatge, que era irrisori”.

Ambdues regidores han explicat que amb la seva entrada a Habitatge i Serveis Socials han establert un protocol per tal d’abordar l’allau de desnonaments previstos. A més, han destacat la importància de coordinar-se amb les entitats en defensa de l’Habitatge, com són el Sindicat de l’Habitatge de Tarragona i la PAH Tarragona. En aquest sentit, la consellera Inés Solé a assenyalat que “gràcies a aquesta coordinació hem pogut conèixer casos que estaven fora del sistema i ajudar a aturar el desnonament” i ha apuntat la importància dels pisos que s’estan adquirint a través d’SMHAUSA, que actualment s’estan destinant a pisos d’emergència.

Per últim, la consellera Solé ha exigit a la Generalitat “un nou contracte programa a l’alçada de la crisi habitacional actual” ja que la proposta que s’està plantejant “deix fora l’Habitatge i altres qüestions molt importants com és el sensellarisme”. La regidora de Serveis Socials ha acabat afirmant que “en el marc legal vigent un habitatge és una mercaderia més” i no “un dret que les institucions tenen l’obligació de garantir a la ciutadania”.