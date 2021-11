LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP rebutja els pressupostos de la Diputació de Girona pel 2022

Els cupaires consideren que no s’ha notat el canvi promès per ERC als inicis del mandat i segueixen presentant uns pressupostos per al manteniment de privilegis i no orientada al bé comú.

El grup polític de la CUP-AMUNT a la Diputació de Girona va posar sobre la taula que en el context actual de crisi ecosocial actual (també en podriem dir crisi sistèmica múltiple: energètica, climàtica, sanitària, econòmica, social, democràtica) es necessita un gir copernicà en totes les polítiques públiques.

La diputada Marta Guillaumes va defensar el vot negatiu de la formació anticapitalista als pressupostos presentats pel govern de Junts i ERC amb la premisa que “no són uns pressupostos que estiguin al costat de la gent ni ens sembla que siguin per a la majoria de la gent“. En aquest sentit, la formació ha instat al govern de la Diputació “a començar a trepitjar la realitat i deixar de governar de forma partidista. Cal que deixi de ser una eina per al manteniment de privilegis i esdevingui una eina orientada al bé comú.”

També van destacar algunes línies marcades pels pressupostos presentats amb les que no poden aliniar-se en cap cas, com l’aposta per una xarxa viària expansionista que no defensa el territori. Per exemple, la inversió de 2,3 milions d’euros en la variant de Borrassà a Vilafant, un projecte que té el veïns del municipi i els propis partits de Junts i ERC a Vilafant en contra, però que la Diputació i el govern municipal del PSC s’aferren a tirar endavant.

Per últim, han defensat que calen uns pressupostos que impliquin més treball multidisciplinar (la proposta dels ODS hauria de facilitar aquest camí), uns pressupostos amb perspectiva estratègica (fent política tenint en compte quin és l’horitzó de realitat de crisi ecosocial que tenim).