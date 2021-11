lluita institucional

La CUP proposa un debat per definir l’estratègia comercial a Reus

La Candidatura d’Unitat Popular presentarà demà al ple de l’Ajuntament de Reus una proposta per analitzar i debatre “la dinamització del comerç a la ciutat” abans de la possible tramitació de les APEU. La proposta es basa en la realització d’un ple monogràfic amb la participació activa dels agents comercials o la ciutadania en general per mitjà del nou Reglament de Participació Ciutadana. Asseguren la necessitat d’abordar aquest àmbit davant l’actitud de “cafè per tothom” i sense una estratègia clara per part del govern.

En referència a la presentació de l’avantprojecte del Tomb de Reus d’ahir a la Cambra de Comerç, la formació cupaire reafirma la seva negativa als APEU. La portaveu Marta Llorens ha evidenciat, en primer lloc, que “no es pot comparar Reus amb una ciutat com Nova York” en la implantació de les BID o APEUs. En segon lloc, la portaveu ha explicat que, tot i que el Tomb de Reus parla de “pagaments equitatius”, en realitat hi haurà discriminació segons la categorització dels carrers (A, B o C) i que la presa de decisions caurà en aquelles empreses que paguin més. D’altra banda, Llorens destaca que el vialer amb el qual s’han basat per la redacció de l’avantprojecte fa anys que s’ha de renovar.

A més, la CUP critica que accions com la millora de l’accessibilitat, oferir serveis a la ciutadania com implantar lavabos públics o la millora de l’entorn urbà són mesures que hauria de fer l’ajuntament com administració pública. D’aquesta manera, tornen a alertar d’una doble imposició pels botiguers: els impostos de l’ajuntament i la taxa APEU.

El grup municipal també ha fet esment de la intervenció de la regidora de Benestar Social, Montserrat Caellas en relació a l’autoocupació. Així mateix la CUP s’ha referit al tancament de d’empreses tant a la Fira com al centre de la ciutat, amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i ha remarcat que encara que Reus Espais Vius estigui bé per aglutinar l’eix artístic de la ciutat, no facilita el lloguer de locals a possibles botiguers i botigueres.

En aquest sentit ha recriminat al govern municipal i en especial al regidor d’Empresa Carles Prats de parlar d’economia circular i d’economia social i solidària quan, al mateix temps, inaugura i fa promoció de cadenes de menjar ràpid com el nou Popeyes. Per tot això, els cupaires posen de manifest “la manca d’una línia estratègica en l’àmbit del comerç” i reiteren la seva proposta d’un ple monogràfic per tal de definir-ho.