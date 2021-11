La CUP pregunta al Govern sobre la previsió de construcció i millores d’instituts a les comarques gironines

El diputat de la CUP Dani Cornellà, va entrar per escrit al govern de catalunya, diferents preguntes referents a les ampliacions i construccions pendents d’instituts a les comarques gironines.

Aquestes preguntes s’escriuen i es registren arran de les visites realitzades per les dos diputades de la CUP a diferents municipis de comarques gironines, on van recollir la preocupació i el malestar de consistoris i comunitat educativa per la situació d’alguns equipaments dels departament d’educació i la falta de planificació estratègica del Departament . Alguns d’aquests equipaments es troben en un estat pèssim, amb clares deficiències estructurals i en la majoria de casos amb barracons.

Cornellà ha denunciat “la falta d’inversions en ampliacions, la lentitud en aprovar els projectes i construir els equipaments educatius necessaris a comarques gironines i arreu del país", remarcant “per qualsevol govern hauria de ser prioritari tractar a tota la comunitat educativa de la mateixa manera, no ens podem permetre equipaments de primera, de segona i fins i tot de tercera”.

El diputat cupaire, en relació a la resposta del govern “ construirà l’institut de besalú, Girona, Salt i Vilafant doncs ja disposen de l’aprovació de l’acord de govern, i que ens els propers 7 anys té previst fer ampliacions a Cassà de la Selva, Olot, Palamós, Peralada i Roses, i noves construccion a Bescanó, Castelló d’Empúries, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, riells i Viabrea, sarrià de Ter, Sils i Verges” ha valorat que “no entenem ni compartim aquests terminis, el govern enlloc de tirar endavant uns pressupostos per millorar el sistema educatiu i les condicions de la comunitat educativa en aquests pobles i ciutats, prefereixen posar quantitats indecents per projectes especulatius com el Hard Rock o el Circuit de Catalunya”

La CUP creu que com a país, ens calien uns pressupostos al servei de la ciutadania, per a millorar els serveis públics. Per això és urgent i necessari capgirar el model que ens proposa el govern de Junts i ERC, prioritzant el territori i les seves necessitats reals.