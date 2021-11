lluita institucional

La CUP de Tàrrega anuncia que Laia Recasens serà la nova regidora de la formació

Un mes després de la dimissió de la regidora Teresa Sala, la CUP de Tàrrega ha presentat Laia Recasens com a nova regidora de la formació independentista, que és previst que passi a formar part de l’actual Equip de Govern de la capital de l’Urgell. Laia Recasens ocupava el número 14 de la llista a les eleccions municipals de 2019.

Graduada en periodisme i activista social, assumirà la regidoria de Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat. A part de continuar amb les polítiques iniciades aquesta legislatura, la nova regidora pretén impulsar noves campanyes en matèria de medi ambient, sostenibilitat i mobilitat.

Amb el nou relleu, es durà a terme una modificació de cartipàs, la qual suposarà la creació d’una nova àrea de l’Aigua que assumirà el portaveu de la CUP i regidor de Finances i Transparència, Daniel Esqué.

La nova àrea d’Aigua respon al fet que el contracte de concessió de la gestió integral de l’aigua, actualment explotat per la multinacional Agbar, acaba l’any 2024 i caldrà decidir el millor model de gestió futur. Esqué en defensa la municipalització “com a garantia d’un millor servei al ciutadà, dels drets laborals de la plantilla i per transparència i control democràtic d’un bé públic i dret fonamental com és l’accés i gestió de l’aigua”.

La incorporació de la nova regidora de Tàrrega no es preveu fins a final d’any, un cop complerts els diversos tràmits administratius.