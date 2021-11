Gènere

L’STEI Intersindical torna a reclamar a Educació que posi en marxa un Pla d’igualtat i un protocol específic per a casos d’assetjament sexual, per raó de sexe o d’orientació sexual

Aquests dies s’ha conegut la sentència del Jutjat Penal número 4 contra l’agressor de Mariluz Esun. En aquest cas, s’ha demostrat una vegada més que la Conselleria d’Educació i Formació Professional no disposa de les eines adequades per a prevenir i tractar la violència contra les dones als centres educatius.

En aquest sentit, una vegada més, l’STEI Intersindical demana a la Conselleria que posi en marxa ja un pla d’igualtat. Tal com es fa constar en el Protocol d’intervenció davant conflictes interpersonals P04 d’Educació, a hores d’ara «la violència de gènere i l’assetjament sexual s’inclouen en aquest protocol mentre el pla d’igualtat no estigui llest». És a dir, a hores d’ara no hi ha una eina específica per a prevenir i tractar els casos de violència sexual, per raó de sexe o d’orientació sexual per al personal docent dels centres educatius.

Educació fa gairebé deu anys tard en aquestes qüestions. Cal tenir en compte que el I Pla d’igualtat de Serveis Generals de la CAIB va entrar en vigor l’any 2012; i actualment ja se n’està aplicant la tercera edició. Aquest pla compta amb la participació de l’STEI Intersindical.

És per tot això que l’STEI Intersindical es posa al costat de totes les dones que estan exposades a la violència de gènere. I demana una vegada més (com ho va fer els mesos de maig i juny, en suport a Mariluz Esun) que la Conselleria d’Educació formi el seu personal en aquestes qüestions, amb accions específiques adreçades al Departament d’Inspecció Educativa.