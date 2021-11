L'AMPA del Marta Mata de Girona demana pacificar el trànsit de l'entorn de l'escola

Des de la comissió d'entorn de l'AMPA de l'escola Marta Mata de Girona aviat iniciaran una recollida de signatures per demanar a l'Ajuntament de Girona que porti a terme mesures contundents per pacificar l’entorn de l’Escola Marta Mata. Es tractaria d’impedir el pas de vehicles de manera definitiva per una part del carrer d’Avel·lí Artís i Gener Tísner, concretament a la zona del pas de vianants on actualment posem i trèiem a diari les tanques grogues durant les entrades i sortides dels alumnes.

S’ha de tenir en compte que el carrer d’Avel·lí Artís i Gener Tísner és una via on hi ha un revolt amb poca visibilitat, que s’agreuja si hi ha un cotxe estacionat i si un infant surt del parc podríem tenir un ensurt, ja que de la porta del parc infantil al pas de vianants hi ha menys d'1 metre. A més a més, en el pas de vianants s’hi acumulen moltes famílies que esperen els alumnes, atès que l’espai de la vorera de la sortida de l’escola resulta insuficient.

Aquest any des de l'Ajuntament s'han fet actuacions en zones de Girona col·locant elements urbans com pilones o jardineres a fi i efecte d'assolir més espai físic i així poder descongestionar i millorar el distanciament social a causa de la COVID 19. Considerem que per tal d’aconseguir una pacificació del trànsit en l’entorn escolar de l’Escola Marta Marta és imprescindible que es col·loquin elements que impedeixin els trànsit de vehicles davant de l’escola de manera definitiva, ja que considerem que la solució de posar tanques ha de ser temporal i és insuficient, ja que depèn de la bona voluntat dels pares dels alumnes.

Des de l'AMPA es va entrar una instància a l'Ajuntament de Girona fent aquesta petició i argumentat que això no afectaria el trànsit, ja que es pot donar la volta seguint la circulació. Tanmateix, han rebut una resposta negativa per això inicien aquesta recollida de signatures per exigir un entorn escolar segur i pacificat.