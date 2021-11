Seguretat

El Col·lectiu "Guilleries" dels Mossos denuncien el "patètic sainet de rendició autonomista"

El col·lectiu Guilleries, format per agents independentistes dels Mossos d’Esquadra, ha emès el comunicat 135 a través de les xarxes socials, en què analitza els canvis de suport a l'envestidura del Govern autònomic català.

Guilleries, que ja havia carregat anteriorment contra els paper subsidiari per part del cos dels Mossos d'Esquadra en la repressió d'independentites, torna a recordar "la infame política dels departaments d'Interior i de Presidència." En aquest nou comunicat descritu críticament el paper de l'administració autonòmica i "l'acusació de la Generalitat, de bracet de la fiscalia espanyola."

El col·lectiu, que actua clandestinament, confirma la reculada dels partits parlamentaris en el seu posicionament independentista i que "Cada cop són més els indicis que abonen la tesi que els partits que van obtenir el suport del 52% de la ciutadania per implantar la independència no estan treballant per aquest objectiu, sinó per altres menys nobles i allunyats de l'interès general." En aquest sentit, argumenten que el "patètic sainet de rendició autonomista la trobem en la negociació del president Pere Aragonès " amb els Comuns a la tramitació del pressupost de la Generalitat, reforcen la tesi "que els partits que van obtenir el suport del 52% de la ciutadania per implantar la independència no estan treballant per aquest objectiu, sinó per altres menys nobles i allunyats de l'interès general."

COMUNICAT DE LES GUILLERIES (núm. 135)

En el darrer comunicat, fet públic amb motiu del judici contra els '9 de Lledoners', denunciàvem la infame política dels departaments d'Interior i de Presidència consistent en tolerar identificacions policials dubtoses i promoure injustificades acusacions penals.

A l'inici del judici -en què es va trobar a faltar el suport dels presos polítics d'ERC, quan els acusats ho van ser per participar en un acte en suport i solidaritat també cap a ells- celebràvem la retirada de les acusacions contra 6 dels acusats i respecte dels 3 restants posàvem en dubte la seva culpabilitat, defensada per la fiscalia i la submissa Generalitat.

Els nostres dubtes han estat ratificats pel propi jutjat, que ha absolt les 3 persones, les quals tot i així han hagut de pagar una injusta pena de banqueta durant més de dos anys degut a l'acusació de la Generalitat, de bracet de la fiscalia espanyola.

Un altre lamentable cas ha estat objecte d'una notícia recent signada pel reputat periodista del diari digital elMón, Quico Sallés, relativa a un ciutadà que en el marc de les protestes contra la sentència-farsa del TS a Lleida fou detingut i empresonat preventivament més d'un mes.

En l'atestat elaborat pels mossos de la Brimo que el van detenir van responsabilitzar-lo d'irrompre violentament a un comerç (acusació desmentida per tots ells en seu judicial), de cridar als policies 'us matarem' i de llençar una pedra que va impactar contra un dels agents, fets negats pel detingut i per diversos testimonis no policials, com el mateix propietari del local assaltat.

Per altra banda, properament s'iniciarà el judici contra 7 ciutadans que van protestar contra la investidura fallida del president a l'exili Carles Puigdemont, respecte dels quals el departament de la Presidència va anunciar a bombo i plateret la imminent retirada de la causa quan en realitat hi continuen personats.

Una altra mostra d'aquest patètic sainet de rendició autonomista la trobem en la negociació del president Pere Aragonès amb el partit de Jéssica Albiach, la lacàia de la metròpoli, que va mostrar públicament la papereta de vot en contra de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica del 2017.

Aquesta negociació ha culminat amb l'aval dels comuns a la tramitació del pressupost de la Generalitat, a canvi de l'aprovació d'ERC al pressupost de l'Ajuntament de Barcelona -després que la setmana passada s'hi neguessin rotundament- i al pressupost del govern espanyol.

Cada cop són més els indicis que abonen la tesi que els partits que van obtenir el suport del 52% de la ciutadania per implantar la independència no estan treballant per aquest objectiu, sinó per altres menys nobles i allunyats de l'interès general.

ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS I EL RETORN A CASA DELS EXILIATS.

Guilleries, 23 de novembre de 2021