Repressió

Concentració als Jutjats de Manresa en suport dels 9 de Lledorners

Alerta Solidària ha convocat una concentració als Jutjats de Manresa a dos quarts de 10 del matí i també ha anunciat que hi haurà diverses activitats durant la celebració del judici.

Aquest dimarts comença al jutjat penal 1 de Manresa el judici contra els anomenat cas dels 9 de Lledoners. Un judici a nou independentistes que van participar en la protesta pel trasllat dels presos polítics des de la presó de Lledoners fins a Madrid a fi de ser jutjats al Tribunal Suprem.

Al cas hi són personats el ministeri públic i la Generalitat, i s’arriben a demanar fins a set anys de presó per a alguns dels encausats. L’administració autonòmica catalana reclama una sentència condemnatòria per desordres, atemptat a l’autoritat i lesions perquè dos mossos d’Esquadra, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), van resultar ferits. Curiosament, els lletrats de la Generalitat defineixen en els seu escrit els presos polítics com “interns rellevants”.

La fiscalia demana per a tres dels encausats 7 anys de presó per un delicte de desordres, un d’atemptat a l’autoritat i un de lesions. Als altres sis acusats, els reclama una condemna de tres anys per desordres. També una multa de 900 euros per un delicte de lesions lleus i una indemnització de 455 euros per dos dels agents i 245 pel tercer. Mentre que a Generalitat acusa només tres dels encausats –els tres que considera que van tenir cos a cos amb els agents– i els demana una pena de 15 mesos de presó per desordres públics, atemptat a l’autoritat i lesions, 720 euros de multa i 719 de responsabilitat civil.