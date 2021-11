Nuclears

Bomber mort a la nuclear d’Ascó

Un bomber de la brigada contra incendis de la planta nuclear per part del titular de la central Ascó I va morir dimecres passat per la inhalació de diòxid de carboni arran d’una fuita a l’edifici elèctric. Segons la investigació, la víctima s’hauria desplaçat fins a la cota +35 d’aquest l’edifici per socórrer a la resta de companys de la brigada, els quals estaven fent feines de manteniment en el sistema de protecció contra incendis.

El Moviment Ibèric Antinuclear (MiA) i Ecologistes en Acció, han manifesta el seu condol per la mort d'un treballador a la Central Nuclear d'Ascó 1. Així ja ho vàrem expressar a la reunió del Comitè Assessor del Consell de Seguretat Nuclear que va tenir lloc l'endemà del accident, per part de la nostra representant al Comitè Cristina Rois. Una sessió que es va obrir amb el condol del president del CSN i es va tancar amb el relat del que va passar per part d’ un company de la víctima.

Les dues entitats reiteren la necessitat d'accelerar el calendari de tancament de les Centrals Nuclears de l'Estat alhora que esperen que s'aclareixi la causa arrel de l'accident que s'ha saldat per desgracia amb la mort d'un treballador.

El treballador mort formava part de la brigada de primera intervenció i salvament dels bombers de la central. La sala de control d'Ascó 1 va avisar a la brigada perquè la planta inferior de l'edifici de control estava inundada d'anhídrid carbònic (diòxid de carboni), gas que s'utilitza per apagar incendis a llocs amb equips elèctrics. És un gas que és asfixiant en altes concentracions perquè desplaça l'oxigen.

En aquesta planta hi havia diversos treballadors a qui va entrar a rescatar un grup de sis bombers amb equips de respiració autònoma. Un dels bombers va ser trobat inconscient pels seus companys en una de les escales d'escapament juntament amb la persona que intentava rescatar. Aquesta va poder ser reanimada, però no va ser possible salvar el rescatador. La causa d'aquesta mort encara no es coneix, donat que portava l'equip de respiració autònoma posat i quedava aire a la botella.

Tampoc no es coneix la causa de l'accident, però sí que la descàrrega de diòxid de carboni va ser deguda a l'actuació imprevista del sistema de protecció contra incendis. Segons va explicar el Director Tècnic de Seguretat del Consell, amb la informació preliminar disponible, se sospita d'una senyal “espuria” al sistema antiincendis.

Dit això, el MiA i Ecologistes en Acció manifestem la nostra preocupació per l'estat d'Ascó 1, una instal·lació que fa 38 anys que funciona, propera a complir el període de 40 anys per al que va ser inicialment dissenyada (prova d'això són les piscines on dipositen el combustible gastat, que estan saturades) però a la qual s'ha autoritzat a funcionar fins al 2030. Els continus incidents d'aquesta CN notificats al CSN com per exemple el d'aquest estiu en què hi va haver una parada automàtica del reactor a causa del tancament imprevist de una vàlvula, denoten lamentablement l'historial de baixa cultura de seguretat dels titulars d'Ascó 1, 2 i Vandellós 2 que dit sigui de pas és compartit per la resta de centrals nuclears de l'Estat com ara Trillo, que aquest any ha tingut dos incendis al transformador principal d'electricitat per a la sortida a xarxa, un a l'equip principal i poc després un altre al de reserva.

La representació sindical dels treballadors al Comitè Assessor ve reiterant la seva preocupació per les qüestions de seguretat associades a tenir un calendari de tancament, com que es redueixin les actuacions relacionades amb la gestió i formació de la plantilla. Unes plantilles que necessiten renovació per la jubilació dels seus operaris. No és possible fer un bon manteniment d'instal·lacions tan complexes sense un esforç continuo de formació.