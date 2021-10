1-O

Milers de persones legitimen el poder popular de l’1-O

Aquest divendres han tornat les emocions, tot recordant l'1-O de fa 4 anys. En moltes localitats, el veinatge ha visitat les escoles fent actes reivindicatius. En poblacions més grans s'han manifestacions com les de Barcelona i Girona. El poble s'ha tornat a mobilitzat, fins i tot s'reclamat que el llaç groc torni de nou a ser el símbol dels anhels de llibertat. En genaral han estat mobilitzacions molt descentralitzades i convocades pels Comitès de Defensa de la República (CDR)

A Barcelona, convocats per diverses entitats liderades per CDR Acció Directa milers de persones s'han manidestat pels carrers de Barcelona. La marxa ha començat a les 19.00 hores a la plaça Francesc Macià i els protestants han tallat el carril central de l’avinguda Diagonal corejant coneguts càntics com “Els carrers seran sempre nostres”, “fora les forces d’ocupació” o “llibertat Pablo Hasél”. A l'alçada de la Prefectura de la policia espanyola, que es trobava blindada per 8 furgones de Mossos, s'han viscut de tensió, que han generat en incidents i s’han viscut algunes corredisses i crema de contenidors. En aquell moment el mossos han detingut diversos manifestants. La majoria de mitjans parlen de 4 detencions, però altres apunten que han hagut més.

A Girona, una manifestació que ha començat davant de la delegació del Govern i sota la pancarta "Nosaltres vam decidir. Polítics traïdors" han fet un llarg recorregut per diversos barris de la ciutat, que han portat de corcoll la policia. Durant la marxa, els manifestants s'han concentrat davant de caserna de la Guardia Civil custudiada pels mossos d'esquadra.

A Tarragona, la manifestació ha finalitzat a la plaça Imperial Tarraco. Mentre que ha Lleida a'ha convocat una concentració estàtica.