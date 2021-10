3-O

La Plataforma 3-O fa una crida a la mobilització permanent per assolir la independència

Milers de persones s'han aplegat aquest migdia a la plaça del Cinc d'Oros de Barcelona, on les entitats que es van implicar en l'aturada de país del 3 d'octubre de 2017 han fet una crida a la mobilització permanent per assolir la independència. La mobilització s'ha iniciat a 2/4 de 10 a la plaça Francesc Macià. Durant la marxa, s'han tornat ha corejat les frases que més ressonat aquest darrers dies “Els carrers seran sempre nostres” i “1 d’Octubre ni oblit ni perdó”.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha remarcat la importància de la vaga genaral de fa ara 4 anys, perquè "les forces de la ruptura es van imposar a les reformistes i pactistes que ens han portat a tantes derrotes". Tot dient que "L’1 i el 3 són una demostració del control del territori, els cossos policials de l'Estat no van impedir que l'1 es votés i es guanyés i el 3 no es van atrevir a sortir dels hotels on estaven allotjats".

Xavier Antich en nom d'Òmnium Cultural, Xavier Antich ha reclamat a les institucions "una proposta unitària de consens que doni resposta a la voluntat unitària de portar a terme el dret a l'autodeterminació": "L'1 d'octubre vam votar i el 3 d'octubre ens vam plantar". Per la seva banda, el sindicats han posat en valor l'autorganització popular com a resposta a la repressió i per conquerir les llibertats nacionals i socials.

