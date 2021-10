LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP visita Peralada per donar suport a la Plataforma veïnal contra l’aeròdrom

El diputat al Parlament, Dani Cornellà, i el regidor d’Independents de Vilanova a l’Ajuntament de Peralada, Marc Sabater, han visitat l’espai on tenen previst construir l’aeròdrom de la mà de la Plataforma Veïnal que s’oposa a aquest projecte amb qui

han fet una reunió de treball. Des d’allà han reclamat la paralització d’aquest projecte perquè en cap cas respon a un interès públic. “Aquest projecte, aprovat inicialment pel consistori, no respon a cap necessitat del municipi i menys encara a cap interès públic.



No entenem que el consistori ho aprovi quan només es deu als interessos d’un particular, sense tenir en compte que la ubicació portarà efectes negatius per l’entorn, no només per l’impacte negatiu a la Xarxa Europea Natura 2000 i a l’espai natural Llobregat d’Empordà, sinó per a tot el veïnat i les explotacions ramaderes.”, ha declarat en Dani Cornellà. En aquest sentit, la formació cupaire reclama la necessitat d’aturar definitivament aquestes noves infraestructures per preservar el medi i més en aquest cas on existeixen aeròdroms a poca distància, susceptibles d’ésser utilitzats (entre 10 i 20 km) com el d’Ordis, Viladamat o Empuriabrava.



“Tal i com ens expliquen les entitats ecologistes, aquest espai és un punt de connexió de vida salvatge entre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el massís de l’Albera, i l’impacte acústic que pot suposar afectarà els veïns, els animals de les

granges existents i a les espècies protegides com les llúdrigues o les cigonyes” ha declarat el diputat de la CUP, Dani Cornellà, de la Comissió d’Acció Climàtica del Parlament de Catalunya.



La CUP dóna ple suport a les al·legacions presentades pels veïns/es del municipi i les més de 1.700 firmes que han recollit, entre les quals la del diputat, Dani Cornellà.