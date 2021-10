La CUP Tortosa presenta les seues propostes per al pressupost de 2022

El seu portaveu, Sergi Arnau, ha presentat les propostes de l’organització anticapitalista i ha destacat que «haurien de ser fàcilment assumibles per l’equip de govern si existeix una voluntat real d’arribar a un acord beneficiós per a la ciutat.»

Les propostes presentades que representen un increment de la despesa, aprofundeixen en matèria feminista, ecologista, educativa o en l’àmbit social a través de la contractació de tècniques per al desenvolupament de determinades polítiques, la creació d’un parc públic d’habitatge o d’una escola bressol municipal a la ciutat de Tortosa, entre d’altres, propostes que la CUP porta reclamant des de l’anterior legislatura.

Per altra banda, la CUP ha presentat un seguit de propostes que no representen cap cost econòmic o que fins i tot suposen un estalvi pressupostari o un increment dels ingressos per a l’Ajuntament com l’eliminació de subvencions a l’Església i a les festes amb correbous, la municipalització de serveis, la tarificació social progressiva o les clàusules socials dels contractes públics i la cerca de terrenys per a un nou Hospital en són alguns exemples.

«Es tracta d’un document de mínims que considerem necessari per a tirar endavant el pressupost de 2022. Acceptar les propostes de la CUP significa un gir que considerem imprescindible per tal que el govern de la ciutat posi les necessitats de les tortosines i tortosins al centre i defugi de les polítiques de grans inversions en obres faraòniques a les quals ens tenen acostumats», ha destacat Arnau.

Propostes per a incorporar al pressupost de l’Ajuntament de Tortosa de 2022

1. Creació d’una escola bressol pública municipal a la ciutat de Tortosa de 100 places per al curs 202223 (cost anual 150.000€ tenint en compte les subvencions d’entitats supramunicipals → Pressupostar la part proporcional més la inversió inicial necessària per adequar espai).