Canvi climàtic

La CUP Tarragona aposta per capgirar el model energètic

La formació presenta una moció al proper Consell Plenari per acordar mesures per democratitzar l’energia i capgirar el model energètic actual. La consellera Eva Miguel assenyala que durant els darrers mesos la pujada de la llum ha sigut una constant “batent rècords” i l’impacte a la majoria de llars i economies catalanes “és totalment insostenible”. Mentrestant, la regidora cupaire afirma que les empreses de l’oligopoli energètic “s’enriqueixen sense aturador” i que l’electricitat no pot ser objecte “de mercadeig capitalista sotmesa als interessos d’aquest l’oligopoli, que controla el 90% del sistema elèctric espanyol, que s’enriqueix amb el nostre empobriment i que, a més, tenen els primers llocs al rànquing de les empreses més contaminants de l’estat”.

La regidora Inés Solé ha explicat que volen que el Ple de l’Ajuntament es posicioni per instar l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i al Govern de la Generalitat a rescindir el contracte “amb les empreses de l’IBEX 35 i garantir tanta part de subministrament com sigui possible a través de cooperatives”. A més, la moció també insta la Generalitat a la creació d’una empresa energètica pública “basada ens fonts d’energia renovable, a través, entre d’altres, de la gestió de les centrals hidroelèctriques a les que caduquin les concessions”.

Per últim, la CUP també exposa la necessitat d’iniciar aquesta transició energètica a nivell local, és per això que aposten per impulsar comunitats energètiques, una iniciativa que ja es contempla en l’acord d’ampliació de govern. A més, volen combatre la pobresa energètica amb comptadors solidaris, mesura que ja s’està impulsant; així com “rescindir els contractes municipals amb l’oligopoli energètic” que, en el cas de Tarragona, depenen de l’ACM, una proposta que les cupaires ja han fet arribar al govern municipal i que també contempla la moció.