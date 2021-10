LLUITA INSTITUCIONAL

Independents per Salt-CUP posa en dubte el grau d’execució del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019-2023 fet públic per l’Alcalde de Salt aquest passat dilluns

Independents per Salt-CUP

Al Ple de dilluns 18 d’octubre IPS-CUP ja va alertar a l’actual govern de l’Ajuntament de Salt, format per ERC i JxSalt, que la informació que apareixia a la pàgina web de l’Ajuntament de Salt a l’apartat de “transparència” sobre el grau d’execució del PAM 2019-2023 faltava a la veritat. El que apareix a la pàgina web és això:

https://www.viladesalt.cat/transparencia/pla-dactuacio-municipal/

El cas és que la informació que apareix en aquesta pàgina web no és el resultat d’una anàlisi rigorosa de cada ítem del PAM 2019-2023 sinó d’un recull de notícies relacionades amb cadascun dels quatre àmbits del PAM:

https://www.viladesalt.cat/wp-content/uploads/2020/09/PAM-Salt-2020-2023_1.pdf

Enlloc es poden observar els criteris de valoració del grau d’execució, ni els indicadors que s’han fet servir per a concloure que s’ha assolit el 73% que defensen. No sabem d'on surten els percentatges de cada bloc. Tampoc es pot observar al portal de transparència una explicació de què s’ha assolit exactament en cadascun dels 91 ítems que conformen el PAM. A banda, cal dir que la concreció dels ítems és més que discutible, ja que es proposen a escales molt diferents.

Des d’IPS-CUP es denuncia que l’actual govern de l’Ajuntament de Salt ha tergiversat la informació sobre el PAM 2019-2023 i, sobretot, ha faltat a la veritat. No dir la veritat atia la demagògia. Quan no es comunica la veritat la informació es converteix en propaganda. L’ús de la propaganda té molts riscos i un dels més importants és que corca la democràcia. La cultura democràtica no es construeix d’acord amb discursos teòrics sinó a través d’una pràctica diària a tots els àmbits. A les institucions també, però amb criteris d’objectivitat i rigor. Tot el que li falta a aquest equip de govern d’ERC i JxCat.

Tot el conjunt de la societat té a les mans actuar desenvolupant petites accions que mouen consciències i que canvien la manera de mirar, pensar i fer d’altres persones. Però hi ha un agent socialitzador que té un altaveu potentíssim: els mitjans de comunicació. Cal, però, fer-ne un ús responsable. També cal governar de forma responsable.

És per això que des d’IPS-CUP s’exigeix a l’actual govern la retirada de la informació/propaganda que apareix al portal de transparència de l’Ajuntament de Salt i que faci una anàlisi rigorosa i objectiva del grau d’execució del PAM.