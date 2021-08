LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona planteja una setmana de la mobilitat amb accions “que demostrin que és possible millorar l’espai públic”

· Proposen un dia sense cotxes amb el transport públic gratuït i amb un paper protagonista de les escoles

Guanyem Girona vol que la setmana de la mobilitat europea a Girona sigui “més atrevida” i que a les “xerrades i accions simbòliques s’hi sumin actuacions que modifiquin la mobilitat de la ciutat i que la ciutadania pugui palpar”. La regidora Laia Pèlach ha explicat que és una oportunitat per oferir a la ciutadania “un tastet” de com es podria avançar cap a una ciutat més sostenible si es redueix l’ús del vehicle de motor privat i es fomenta el transport públic i la bicicleta. Per aquest motiu, des del principal partit a l’oposició creuen que establir un dia sense cotxes en un dia feiner on el transport públic sigui gratuït seria un bon primer pas per “demostrar que és possible millorar l’espai públic”.

En aquesta mateixa jornada creuen que l’Ajuntament podria exercir de coordinador d’una “gran pedalada escolar per implicar activament la mainada en l’esdeveniment”. Pèlach considera que la implicació de les famílies i el treball conjunt amb AFAs i escoles permetria establir dinàmiques de col·laboració per facilitar futurs canvis en la mobilitat escolar”. “El curs escolar la Revolta escolar ens va demostrar que hi ha un fort interès per fer realitat aquests canvis des dels centres i famílies. Ara falta que l’Ajuntament hi correspongui”, ha afegit.

Una altra proposta que Guanyem ha fet arribar al govern és la de tallar l’accés als vehicles a motor a carrers estratègics durant la setmana. En la mateixa línia que el dia sense cotxes, la regidora de la formació municipalista defensa que permetria ser una prova pilot per “evidenciar que una ciutat diferent és possible mitjançant l’urbanisme tàctic”. En aquest punt, Pèlach ha destacat que les principals ciutats del món estan fent “esforços ingents” per “transformar-se i adaptar-se a una realitat més sostenible per deixar poc a poc el cotxe com un vehicle d’ús interurbà”. En aquest punt, Pèlach ha lamentat que en els més de dos anys de mandat el govern s’hagi limitat a pacificar un petit vial de plaça Catalunya.

Finalment, la regidora de Guanyem ha valorat com a “positives però insuficients” les activitats programades i anunciades pel govern i considera que la setmana de la mobilitat plantejada “és curta en ambició política”. “Decorar bicicletes o fer xerrades està bé, però caldria acompanyar-ho d’accions concretes que mostrin a les gironines i gironins que és possible fer realitat una ciutat diferent durant uns dies”.