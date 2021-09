Guanyem Girona identifica més de 4 milions d’euros en projectes als barris que van quedar al calaix l’any passat

· Asseguren que l’acord entre JxCat i ERC no ha servit per millorar la gestió de la ciutat ni per desencallar inversions

Un any més Guanyem Girona ha estudiat l’estat de comptes del curs anterior, és a dir l’estat d’execució de les partides dels pressupostos de 2020. En aquesta ocasió el principal partit de l’oposició ha posat l’accent en els projectes als barris que ja acumulen com a mínim tres anys amb una partida pressupostària prevista però que a dia d’avui no s’han engegat. En total la formació municipalista ha comptabilitzat 25 projectes que acumulen tres anys de retard i una vintena més que tampoc s’han realitzat en l’últim any. Aquesta quarantena d’inversions sumen més de 4 milions d’euros. Lluc Salellas, cap de l’oposició al consistori gironí, ha recordat que enguany es valora l’estat d’execució del pressupost pactat entre la seva formació i JxCat el desembre de 2019. En aquest sentit, Salellas ha assegurat mostrar-se “decebut però no sorprès pel baix nivell de compliment dels compromisos acordats” i ha subratllat la “manca de voluntat d’avançar en els projectes socials i per fer front a l’emergència climàtica introduïts per Guanyem”.

Per tal de recopilar els projectes no executats, Guanyem ha publicat un mapa on n’hi figuren alguns. El mapa en format interactiu es pot consultar al web de la formació.

Entrant a les patides concretes, la regidora Dolors Serra ha assenyalat alguns dels projectes que van comptar amb partida els anys 2018, 2019 i 2020 però que no s’han engegat. Hi destaca el carril bici de Domeny (149.000€), les inversions a la Devesa (160.000€), les millores del castell de Montjuïc (35.000€), el Pla de les Pedreres (150.000€), les millores del carrer del Carme (15.000€), el projecte de passera del pont Carme-Montilivi (5.000€), el pla de millora dels Químics (40.000€) o la millora d’un espai comunitari a Can Gibert (30.000€). Serra ha lamentat que “la reiterada manca de compliment dels acords per part del govern deteriori la confiança dels veïns i veïnes amb la política municipal”.

Així mateix, Guanyem també ha observat que hi ha més de dos milions d’euros previstos per grans projectes que continuen “encallats” i que evidencien “la incapacitat gestora de l’equip de govern”. Són el projecte del Museu d’Art Modern i Contemporani (250.000€), la reforma de la Central del Molí (1,1 milió), la urbanització de Domeny (500.000€), la reforma de l’encreuament del Tennis/Montessori (355.000€), el nou espai LGTBi (45.000€) o la biblioteca de la Casa de Cultura, (3.500€). Serra ha recordat que alguns d’aquests projectes pendents van més enllà de l’últim mandat i que fa molts anys que estan “acumulant pols en un calaix de la plaça del Vi”. Des de 2014, quan es va adquirir el fons Santos-Torroella, Girona segueix sense un projecte per al nou museu; les obres a la Central del Molí, on s’hi ha de situar oficines municipals, no avancen des de 2017; la Biblioteca de la Casa de Cultura fa 8 anys que és tancada a l’espera d’executar un projecte i la reforma de l’encreuament del Tennis/Montessori segueix pendent des de 2015.

Per la seva banda, Salellas ha lamentat que gairebé dos anys després del pacte entre Guanyem i JxCat, el nivell de compliment dels acords sigui “menor”. En aquest aspecte, Salellas ha apuntat a unes formes “francament millorables per part d’un govern que ni tan sols es digna a respondre a les propostes que hem treballat”. Ho ha dit en referència a alguns dels acords d’aquests comptes: la pacificació de carrers a Pla de Palau-Sant Pau, Sant Narcís i Joan Maragall així com un projecte de dinamització entre Salt i Girona a la zona del parc Núria Terés. Salellas ha explicat que fa més d’un any que van fer arribar propostes “concretes i treballades per dinamitzar les partides” i que a dia d’avui encara esperen resposta.

El cap de l’oposició també ha estat molt crític a l’hora d’explicar que el govern de Marta Madrenas ha retardat de forma unilateral alguns dels projectes pactats. Ha destacat els 200.000€ previstos per a la creació d’un menjador social per a la gent gran a l’Esquerra del Ter i un Espai Jove, dos projectes introduïts per Guanyem i que expliquen que compten amb una gran acceptació al barri.

Un any de govern Junts-ERC

Finalment, el cap de l’oposició ha valorat el primer any de govern des que ERC va entrar a l’executiu de Marta Madrenas el setembre de l’any passat. Per a Salellas, la incorporació dels republicans “només ha servit per avalar les polítiques de sempre de l’alcaldessa” i tampoc ha aportat una millor gestió del dia a dia. D’altra banda, el cap de l’oposició ha fet notar les “divergències partidistes” que dificulten la gestió eficient de la ciutat. El representant de Guanyem ho ha exemplificat amb “l’última picabaralla” entre els dos partits arrel d’un acord amb l’INCASÒL per a la construcció d’uns pisos i on l’alcaldessa i la consellera, de Junts, van signar l’acord d’una banda mentre el vicealcalde d’ERC i la regidora d’ERC van signar-lo per una altra. “A Girona tenim dos mitjos governs que treballen en paral·lel”, ha reblat.