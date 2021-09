Guanyem Girona veu “insuficient” la moratòria però celebra que el govern “per fi reconegui que Girona té un problema amb l’habitatge”

Guanyem Girona ha valorat positivament l’anunci del govern d’aplicar una moratòria de pisos turístics al Barri Vell de la ciutat. Tanmateix, el principal partit a l’oposició ho ha valorat com “un pas insuficient” i demana que també s’apliqui a barris on l’estudi d’impactes dels pisos d’ús turístic revela que tenen més concentració d’aquest tipus d’habitatges. Guanyem considera que zones amb un percentatge molt elevat, segons l’estudi, d’habitatges d’ús turístic amb oferta activa en comparació amb l’oferta total de pisos de lloguer com Sant Daniel (83%), Pedret (40%) i el Mercadal (36%) també s’hi observen “tensions entre el mercat del lloguer i els habitatges d’ús turístic” i que també es comença a notar l’efecte negatiu en un dels barris amb més habitatges com és l’Eixample nord (9%).

Des de Guanyem apunten que les dades només tenen en compte els pisos turístics actius (oferta activa més la potencial) i que, per exemple, al Barri Vell passaria del 54% al 69% d’habitatges d’ús turístic existents davant el parc total d’habitatges de lloguer en oferta. En resum, només un de cada tres pisos de lloguer al Barri Vell es destina a l’ús de vivenda habitual per dos que es desinen a allotjar turistes.

“Celebrem que el govern de Girona per fi reconegui una cosa que semblava evident per a tothom menys per a ells: Girona té un problema amb l’habitatge i els pisos turístics en són una part a tenir en compte”, ha explicat el cap de l’oposició, Lluc Salellas. Així mateix, Salellas ha tornat a demanar a l’executiu de Madrenas que desenvolupi polítiques “més atrevides en matèria habitacional” com ara la regulació dels preus del lloguer” així com el compliment íntegre dels diversos acords en matèria d’habitatge entre Guanyem i el govern. El passat juliol Girona va ser declarada ciutat amb un mercat de l’habitatge tens, una situació que Guanyem va atribuir a “una dècada sense polítiques habitacionals a la ciutat” i que ha “comportat uns preus inassumibles per a la majoria”.

Des de Guanyem reivindiquen la utilitat d’un estudi d’impacte dels habitatges d’ús turístic que van introduir en la negociació dels pressupostos de 2020 però alerten que les polítiques que se’n deriven han d’anar molt més enllà. Així mateix, des de la formació municipalista recorden que la moció presentada per l’AV del Barri Vell i que va comptar amb el suport de la majoria d’AAVV de la ciutat, les entitats en defensa del dret a l’habitatge i que va ser aprovada al plenari municipal defensava la moratòria a nivell de ciutat.