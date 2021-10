llibertat d'expressió

El Tribunal Constitucional de Bèlgica considera que la Llei d'injúries a la corona és contrària a la llibertat d'Expressió

El Tribunal Constitucional de Bèlgica ha dictat un resolució qualificada d'històrica al tombar la Llei del segle XIX on es catigava les ofenses a la monarquia, ja que es considera que atempta a la Llibertat d'Expressió.

Aquesta ha estat la resposta a la pregunta del Jutjat d'Apel·lació de Gant que estava vinculada la possible extradicció del cantant raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc. Una resposta que tanca més la porta a l'extradició de Valtònyc.

Així ho ha celebrat el cantant en una piulada "Des de sempre he tingut clar que volia posar el meu cas en mans dels drets fonamentals per un benefici col•lectiu. Ho hem aconseguit, hem guanyat i Bèlgica elimina les injúries a la corona del codi penal. Jo no vaig acotar el cap però vosaltres no m'heu deixat sol. Gràcies".