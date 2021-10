Jornades Municipalistes per la República des de Baix a Verges

L’espai Municipalistes per la República des de Baix (MxRddB), amb la col·laboració de Junts Fem Poble, organitzen una jornada de debat en clau municipalista, amb mirada republicana i situada a comarques gironines. Verges és el municipi escollit per acollir la jornada de debat que tindrà lloc el proper dissabte 6 de novembre. Tal i com ha declarat Ignasi Sabater, alcalde de Verges: ”Vèiem la necessitat de debatre sobre com construir espais polítics més amplis des dels municipis i vam decidir col·laborar per organitzar aquestes jornades”.

La jornada de debat s’iniciarà amb taules temàtiques al matí, seguirà amb un dinar popular i conclourà amb un debat polític i estratègic a primera hora de la tarda.

El debat sobre el dret a l’aigua i recuperació de la gestió pública comptarà amb la participació de Laia Pèlach, regidora de Guanyem Girona i exdiputada a la Diputació de Girona; Miriam Planas, portaveu d’Aigua és Vida i membre d’Enginyeria sense Fronteres; Edurne Bagué, investigadora de la Càtedra Unesco de Desenvolupament Humà Sostenible (UdG); i Arnau Comas, excoordinador de l’AMAP (Associació de Municipis per l’Aigua Pública).