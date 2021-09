habitatge

La CUP Tarragona celebra l’aprovació de les bases dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges destinats a la borsa de lloguer social

Aquest matí el Consell Plenari ha aprovat les bases reguladores dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges destinats a la borsa de lloguer del Servei municipal de l’Habitatge amb els vots a favor de la CUP, ERC, JxT, el conseller Pinedo i ECP. La consellera d’Habitatge, Eva Miguel, ha explicat que aquestes bases suposen “capgirar les polítiques d’habitatge municipals d’aquesta ciutat” a la vegada que garanteixen afrontar els objectius marcats de “mobilitzar pisos buits, potenciar la rehabilitació d’habitatges, fomentar la borsa de lloguer social i incentivar la reactivació econòmica i ocupacional”.

En aquest sentit, la consellera Miguel ha exposat que Tarragona té un dèficit en oferta d’habitatges de preu assequible i “l'aprovació avui d’aquestes bases ens marca per fi un enfocament social en les polítiques locals en matèria d’habitatge”. Un posicionament que, segons Miguel, “continuarem enfortint en el que queda de mandant amb el que la ciutat i la població es veuran beneficiades”.

Aquests ajuts a la rehabilitació de pisos que es destinaran a lloguer social és un dels acords als que va arribar el govern d’ERC i ECP durant la negociació per l’aprovació dels pressupostos del 2021, on la CUP va aconseguir incloure-hi una partida de 1’1M€ per aquestes subvencions. Aquesta és una de les propostes en matèria d’habitatge que les cupaires van estar treballant amb el govern municipal des de l’oposició i que ara han pogut fer realitat, dins del govern municipal, des de l’àrea d’Habitatge. A més, aquesta és una mesura concreta que ajuda a materialitzar un dels acords per la investidura de Pau Ricomà, que versava sobre la mobilització del parc públic d’habitatge.