Petroquímica

La CUP-NCG insisteix a garantir la seguretat industrial interna i externa al Complex Petroquímic de Tarragona

La formació ha manifesta que el Govern “no està fent cap pas endavant” per donar compliment a les conclusions de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, sobretot en la pel que fa a endurir la normativa. Això representa endurir la legislació en matèria de seguretat industrial interna i externa, i també en matèria laboral “en tot allò que tingui a veure amb el Complex Petroquímic”, i augmentar la fiscalització. En aquest sentit, la diputada Laia Estrada ha recordat que un any, set mesos i dos dies després de l’accident “no tenim ni més seguretat a les empreses, ni més formació, ni més control, ni feina pel que fa a l’estabilització de les plantilles”.

La diputada cupaire ha manifestat que seguiran fiscalitzant el compliment de les recomanacions de les conclusions que, “malgrat ens hi vam abstenir, perquè eren totalment insuficients, considerem que són de mínim compliment”. A més, Estrada ha posat de relleu que millorar i garantir la seguretat laboral en el sector de la petroquímica “és cabdal per garantir la seguretat, no només dels treballadors i treballadores, sinó també de la població”.

La portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona i regidora de Medi Ambient, Eva Miguel, ha assenyalat que és competència de la Generalitat realitzar estudis independents de la qualitat de l’aire, així com estudis epidemiològics. La regidora tarragonina ha insistit que davant de la inoperància de la Generalitat, “són les administracions locals les que entomem aquest repte”. La regidora de Medi Ambient ha explicat que el calendari amb el que s’està treballant “és que el plec pugui estar a contractació a finals d’aquest mes i que l’estiu vinent s’hagi adjudicat a l’empresa o institució que guanyi el concurs públic”. La cupaire ha lamentat que ”malgrat els tempos no són els que ens agradarien, entomem aquest repte amb el compromís que pugui ser una realitat aquest mandat”.

Per últim, la regidora tarragonina ha explicat que Protecció Civil de la Generalitat ha obert un procés participatiu “per tal de recollir propostes de millora en una jornades de treball articulades en diferents taules on s’ha convidat a la CUP”, reconeixent així “la tasca de la nostra formació com agent clau per entendre la part crítica amb el model implantat a casa nostra”.