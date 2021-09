Medi Ambient

La CUP exigeix compromís i celeritat a ERC per complir les sentències que fa 20 anys que obliguen a buidar l’abocador de Vacamorta i a restaurar-ne l’entorn natural

L’abocador de Cruïlles, situat a la zona humida de les Terreres de Vacamorta, va estar actiu entre els anys 2000 i 2014, acumulant gairebé 3,5 milions de tones. Diverses sentències i resolucions obliguen a buidar-ho i a restaurar-ne l’entorn natural malmès, entre les que destaquen la sentència ferma del TSJC de l’any 2002 (30-12-2002) que declarava il·legal per motius ambientals la llicència municipal que en va permetre l’obertura, i la del Suprem del 2014 (14-2-2014) va declarar també il·legal la llicència autonòmica per motius urbanístics. A més, cal recordar que aquest abocador i la seva gestió està relacionat amb el cas Pujol, tal i com investiga l’Audiència Nacional.



Tot i això tots els successius governs han desoït aquestes resolucions, incomplint sistemàticament les seves obligacions legals i de responsabilitat mediambiental. Amb el nou acord de govern d’ERC i Junts la gestió de residus ha quedat sota la batuta d’Esquerra, en concret de la consellera Teresa Jordà i amb Isaac Peraire com a nou director de l’Agència de Residus de Catalunya (en substitució de Josep Maria Tost, qui durant 10 anys va jugar un paper clau en la no execució del buidatge de Vacamorta).



El diputat al Parlament, Dani Cornellà, i la diputada a la Diputació de Girona, Marta Guillaumes, han visitat aquest abocador de la mà de la Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC) amb qui han fet una reunió de treball. Des d’allà han reclamat que Vacamorta no sigui un cas més d’incoherència entre el que predica ERC al territori i el que el partit decideix als despatxos de la Generalitat i del Parlament. “Aquests darrers mesos hem presenciat atònits com els alcaldes d’ERC es mostren beligerants contra projectes com els macroparcs eòlics i l’ampliació de l’aeroport d’El Prat, però després el seu mateix partit firma acords en sentit contrari a Barcelona. Cal que siguin honestos i assumeixin les seves responsabilitats amb el territori”, ha declarat en Dani Cornellà. En aquest sentit, la formació cupaire reclama la necessitat de posar en funcionament d’una vegada per totes la comissió de seguiment que treballi en el buidatge de l’enclavament, sobre la que encara no hi ha un acord amb els moviments ecologistes i veïnals com la PAAC i la CEPA (Centre d’ecologia i projectes alternatius) que porten reclamant que es faci efectiva des del 2015.