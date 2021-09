Aiguats

La CUP de Reus demana al govern local que ofereixi ajut als municipis afectats pels aiguats d’aquesta setmana

Des de la CUP de Reus han mostrat la seva solidaritat amb els veïns i veïnes dels municipis afectats pels aiguats que s’han produït aquesta setmana, generant inundacions i greus destrosses a les comarques del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat. Una situació que, malgrat no lamentar pèrdues humanes, els danys i pèrdues en comerços, cases i infraestructures són molt elevats. En aquest sentit, exigeixen al conjunt d’administracions públiques de la demarcació que despleguin tots els mitjans disponibles als pobles afectats per tal que es pugui recuperar la normalitat el més aviat possible.

En paraules de la seva portaveu, la regidora Marta Llorens, recorda que “ara mateix no es necessita només solidaritat i visites al territori per part de polítics catalans, sinó recursos públics, ja siguin econòmics o maquinària per efectuar tasques de neteja”. En aquest sentit, demanen al govern local que “no delegui la responsabilitat en la Diputació i el govern català sinó que es posi en contacte avui mateix amb els governs dels municipis afectats”. De fet, consideren que la situació d’emergència viscuda posa, un altre cop de relleu, les conseqüències en el territori dels efectes del canvi climàtic i exigeixen “una presa de consciència major i mesures polítiques a l’alçada de les circumstàncies per revertir una dinàmica d' abandonament de les Terres de l'Ebre durant molt de temps que pot tenir conseqüències irreversibles”, assegura la regidora Pàmies.

Per últim, la CUP també posa de manifest la necessitat d’internalitzar i regularitzar serveis bàsics per la seguretat de les persones i els animals davant d’aquestes situacions d'extrema emergència. També declaren un cop més, el seu recolzament i reconeixament a les reivindicacions del servei telefònic 112 de Catalunya. i recorden que les treballadores del centre de Reus es troben en vaga des del 21 d’agost.