LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona demana un reconeixement a Margarida Devesa, una gironina jutjada per bruixa el segle XV

· També han entrat una petició perquè Arcadi Oliveras compti amb un espai al nomenclàtor de la ciutat

Guanyem Girona demana que la Margarida Devesa, una gironina que va ser jutjada el 1427 sota l’acusació de ser una bruixa, tingui un reconeixement al nomenclàtor de la ciutat. En un article publicat al blog de la formació, la regidora Laia Pèlach, ha recuperat la història d’aquesta dona a qui els prohoms de la ciutat van acusar davant del rei d’haver provocat un terratrèmol que va afectar greument el poble d’Amer. Els senyors de la ciutat van acusar Margarida Devesa d’haver “invocat dimonis, els ha adorats e fets sacrificis de carn d’infant o albat mort”. Devesa finalment va ser condemnada a patir “turments”.

Des de Guanyem reivindiquen un espai per a Devesa i per les altres dones acusades de bruixeria fins ben entrat al segle XVIII, algunes d’elles assassinades o expulsades de casa seva. Així mateix, Pèlach assenyala que el fet que aquestes dones no tinguin aquest reconeixement contrasta amb la placa dedicada al gironí Nicolau Eimeric al convent de Sant Domènec de Girona. Fra Eimeric va ser una figura religiosa del segle XIV que ha passat a la història per haver escrit el Directorium Inquisitorium, altrament conegut com a manual de l’inquisidor i on es detallaven les formes d’identificar bruixes i d’altres heretges així com s’especificava les penes associades a cada crim contra la religió. També va ser un destacat perseguidor de l’obra de Ramon Llull. Sobre Eimeric, des de Guanyem voldrien que s’hi afegís una placa explicativa de la seva obra com a inquisidor general d’Aragó i Catalunya.

“Esperem, així, que aquest gest serveixi també per fer una reparació i dignificació a totes les dones que, com la Margarida Devesa, van patir escarni, aïllament, persecució, tortura i fins i tot assassinat en la cacera de bruixes, que va ser una de les mostres més indignes dels atacs i discriminació als quals les dones hem estat sotmeses al llarg de la història. Reivindiquem les bruixes des del reconeixement del que van ser realment: dones perseguides pel fet de ser dones”, ha reblat Pèlach.

Reconeixament a Arcadi Oliveres

Així mateix, des de Guanyem Girona també han entrat una petició perquè l’economista i activista català Arcadi Oliveres, mort el passat abril, compti amb presencia al nomenclátor gironí. Des del principal partit a l’oposició reivindiquen la figura d’Oliveras com a lluitador per “l’equitat social”.