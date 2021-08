Guanyem Girona vol “concreció i celeritat” en els projectes pendents de les obres del TAV

· Demanen que l’Ajuntament, Adif i l’Estat reprenguin la taula de negociació per a la reurbanització de la plaça d’Espanya

El 18 d’agost de 2008 es va iniciar la construcció de l’estació del Tren d’Alta Velocitat a Girona. Avui, 13 anys després de l’inici de les obres, encara queden pendents d’executar molts dels projectes derivats d’aquella inversió. Així, Guanyem Girona ha recordat que l’Estat i Adif han incomplert reiteradament els seus compromisos per a la reforma del parc Central de Rafael Masó i de la plaça d’Espanya, l’antiga estació d’autobusos: “Ja fa 13 anys que la porta d’entrada amb tren a la nostra ciutat presenta una imatge inacabada i ja fa 13 anys que les veïnes i veïns pateixen les obres, els retards i els compromisos incomplerts”, ha explicat Lluc Salellas, portaveu de la formació i cap de l’oposició al consistori gironí. Així, Salellas ha reclamat “concreció i celeritat” al govern estatal, Adif i l’Ajuntament de Girona “per compensar els anys d’incomoditat per a la ciutadania gironina fruit dels retards”.

L’any 2019, el subdelegat del govern espanyol a Girona va assegurar que els principals projectes urbanístics derivats de les obres -que sumaven 4,4 milions d’euros- estarien enllestits el 2020. Això incloïa les obres a la plaça d’Europa, a la part sud del Parc Central de Rafael Masó, la tanca del polígon industrial de Mas Gri, l’enderroc dels tallers de manteniment de sota vies i el sanejament del viaducte. Des de Guanyem assenyalen que a dia d’avui aquestes inversions no s’han fet realitat cosa que suposa un “greuge per als veïns afectats i per la ciutat de Girona”.

D’altra banda, el principal projecte pendent derivat de la construcció del TAV és la reurbanització de la plaça Espanya. Salellas ha recordat que fa més de quatre anys que es va traslladar l’antiga estació d’autobusos a la seva nova ubicació soterrada a l’altra banda de les vies. Tanmateix, el cap de l’oposició ha assenyalat que a dia d’avui encara no s’han invertit els 2,8 milions promesos i que la plaça ha “adquirit la imatge d’un gran solar desèrtic”.

Per a Guanyem és primordial que es recuperi la taula de negociació entre Ajuntament, Estat i Adif, que no es reuneix des d’abans de la pandèmia. “El virus no pot ser l’excusa per aturar-ho tot, i encara menys aquells projectes que ja acumulen anys de retard”, ha advertit Salellas. Un dels impediments per activar la urbanització de la plaça és un conflicte per determinar quina una de les parts s’ha de fer càrrec de cada zona, motiu pel qual es va establir aquesta taula.

La plaça d’Europa es troba en una situació similar. Al mateix moment que va prometre que les obres pendents estarien executades al 2020, l’Estat va assegurar que també ho estarien les de la plaça d’Europa, a Sant Narcís, per un milió d’euros. Tot i això, a dia d’avui les millores continuen pendents d’adjudicar-se. Des de Guanyem també recorden que les obres han deixat un “aparcament fantasma” soterrat amb més de 1.000 places entre l’estació d’autobusos i les andanes del tren d’alta velocitat.