El mur del Baix Penedès

Al fil dels últims anuncis de BOE que apunten a que ADIF te previst instal·lar com a mesura contra el soroll per al pas dels trens, als municipis de la nostra comarca uns murs de mides que oscil·len entre els tres i els cinc metres, vull deixar palesa en aquest article la meva inquietud.

El primer que caldria dir, per posar a tothom en context, és que el primer avis de que això anava de debò, va venir al BOE del mes de Març on ja s’apuntava l’expropiació de terrenys públics i privats, per la col·locació d’aquests elements reductors de soroll, tot i que en aquell moment, ningú va dir res. Pel que van saber nosaltres amb posterioritat, municipis com Tarragona o Altafulla, van presentar al·legacions a aquesta intenció de construir murs reduir el soroll de la infraestructura. No tenim constància que ho hagués fet el nostre municipi amb un alcalde tant procliu a fer-se fotos, però caldrà esperar la resposta publica del nostre Govern en aquest àmbit.

Ara ens trobem que les expropiacions han arribat al cor de la nostra ciutat, quedant anunciades al BOE del 14 d’agost, on s’explica amb detall els terrenys públics i privats, amb les quantitats de metres expropiats. Davant d’aquest dos fets, que suposarà la construcció d’un mur que dividirà les poblacións per reduir el soroll dels trens, el primer que cal dir, és que des de ADIF s’han de trobar altres mesures mes amables amb la ciutat, per que si es tira en davant aquesta obra, llavors el que ens trobarem es un mur de ciment, de plàstic o del material que sigui que dividirà la nostra ciutat. Cal recordar que mesures com reduir la velocitat dels trens, o millorar el sistema de frens poden ser solucions que redueixin soroll, també cal enfrontar-se a la realitat, que dintre de les ciutats pot ser es necessari gastar diners en fer soterrament de vies i per lo tant s’han de valorar abans de tirar per al dret i ficar pantalles.

En la meva opinió, cal posar-se a treballar en inversions que millorin les ciutats, pensades per fer l’entorn mes amable per al gent, per que si bé es cert que el tren porta a la nostra comarca des de 1865, cal recordar-li a ADIF que abans, molt abans estava la gent i que necessitem unes infraestructures segures i integradores per les nostres ciutats, consensuades amb la ciutadania, i no murs al l’estil del mur de Berlin que ens divideixin i que generin mes problemes que solucions.

Pel que fa als responsables polítics locals, cal recordar-li al nostre Batlle, que en comptes de fer-se fotos i mantindré tant opacitat a l’hora d’entomar problemes que afecten a la ciutat, s’ha de parlar a manera coordinada, per fer un front comú a aquesta problemàtica, per que la ciutat es de tots.

Per acabar diré que el problema que tenim davant nostre, no es ni de llarg un problema de soroll, per que aquest es la punta de l’iceberg del veritable problema que suposa el pas de 11.808 trens de mercaderies per al Baix Penedès de les quals 1488 son mercaderies perilloses les qual augmentaran exponencialment una vegada estigui construït el Corredor del Mediterrani. D’això ningú ara per ara diu res i aquest si que es un veritable problema pe tothom del qual ja hem parlarem.

Antonio Garcia Leal President de la Federació Xarxa Vendrellenca