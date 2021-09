Llibertat Puigdemont

Catalunya Nord per la Independència i el Comitè de Solidaritat Catalana convoquen una manifestació a Perpinyà

Catalunya Nord per la Independència i el Comitè de Solidaritat Catalana han convocat una manifestació a Perpinyà per exigir l’alliberament immediat del MHP Puigdemont detingut la nit passada per la policia italiana.

"El MHP Puigdemont no ha comés cap delicte, elegit democràticament ha estat forçat a l’exili per l’estat espanyol i la seua (in)justícia", manifesten els convocants

La justícia europea i les justícies d’Alemanya, Suïssa, Escòcia, Bèlgica s’han negat a procedir a l’extradició del MHP i dels altres membres del Govern català del 2017.

Afegeixen al comunicat que Carles Puigdemont és eurodiputat i gaudeix de la immunitat parlamentària que teòricament el protegeix a tota la Unió Europea.

Com a eurodiputat, ha estat rebut la setmana passada per parlamentaris de l’estat francès i viatja regularment arreu d’Europa. Conideren la seva detenció d'il·legal. La manifestació comptarà amb la participació de batlles de Catalunya Nord i del diputat del Parlament català Lluís Puig.