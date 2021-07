en defensa del territori

Marxa ciclista contra la MAT a les comarques del nord del País Valencià

El recorregut passarà per alguns dels 16 termes municipals en què Red Eléctrica Española té previst construir les torres de 45 metres d'altura i acabarà al paratge de la Renegà, a Orpesa (la Plana Alta), per defensar-la dels plans urbanístics que pretenen destruir aquest indret del litoral.

La plataforma No a la MAT a les comarques de Castelló, el col·lectiu en defensa de l'ús de la bicicleta com a eina de mobilitat Castelló en Bici i la Plataforma Salvem la Renegà han convocat una marxa ciclista per reivindicar la protecció del territori, defensar el sector primari i protestar contra el projecte de línia de Molt Alta Tensió (MAT) entre la subestació elèctrica de Morella (els Ports) i d'Almassora (la Plana Alta), segon informa Nosaltres La Veu.

La convocatòria compta amb la col·laboració dels ajuntaments d'Atzeneta del Maestrat i Borriol, que facilitaran llocs de pernoctació sempre a cobert.

Per tal de facilitar l’organització d’aquesta marxa, cal que les persones interessades a participar-hi omplin aquest formulari abans del 8 de juliol, ja que s'han de complir els protocols de la COVID‐19 i facilitar les dades per a l’assegurança de responsabilitat civil.