En defensa del Territori

Els nuclis de la CUP de les comarques del Camp i de les Terres de l'Ebre rebutgen la MAT

El passat dimecres 28 de juliol es va publicar al BOE l'inici de l'exposició pública de l'avantprojecte d'un conjunt de parcs eòlics situats a Aragó "Cluster Begues", que inclou una línia de Molta Alta Tensió (MAT) que travessarà de ple les comarques principatines de les Terres de l'Ebre i el Camp fins al Baix Llobregat.

Els més de 180 km de MAT responen al que la CUP, així com les entitats ecologistes i del territori, fa temps que denunciem: en nom de la urgent transició energètica, s'està aplanant el camí perquè la generació d'energies segueixi en les mans dels de sempre. I tot a costa no només del territori i les que hi vivim, també ignorant tota lògica que aposta per la implantació d'un model alternatiu tant de producció com de consum.

Aquesta falsa transició energètica a què ens volen abocar necessita grans infraestructures per a transportar l'energia generada als parcs. El transport de l'energia és una font més d'ingressos per les grans empreses, un alt risc pel territori i una amenaça greu a la biodiversitat del nostre país. Tot plegat l'antítesi dels criteris de sostenibilitat que tant es pregona des del govern de l'Estat Espanyol com des del de la Generalitat, mentre aproven projectes que perpetuen el model de creixement actual com l'ampliació de l'aeroport del Prat.

Les Terres de l'Ebre i el Camp són unes zones sobreexplotades en infraestructures gegantines que no repercuteixen en el territori, és més, el propi territori és degradat per la presència d'aquestes infraestructures: abocadors, centrals eòliques, etc. Si es pretén fer polítiques valentes d'equilibri territorial no es pot permetre la destrucció d'aquest. Valors com el paisatge són capitals valuosíssims la bona gestió dels quals representen el futur d'aquest territori.

És per això que des de les Candidatures d'Unitat Popular s'oposen a aquest despropòsit i així ho traslladaran a totes les institucions on som presents i en les que no, de la mateixa manera que serem al costat de les entitats ecologistes que vetllen per la preservació del territori i que tanta i tan bona feina fan.

Finalment, des de la CUP instem a tots els ajuntaments i consells comarcals dels territoris afectats, així com a la Generalitat a posicionar-se en contra, i per això presentarem mocions en tots els consistoris on tenim representació i una proposta de resolució al Parlament de Catalunya.