LLUITA INSTITUCIONAL

La lluita contra el canvi climàtic i l’autoabastiment elèctric seran una prioritat pels governs de la CUP

La CUP de comarques gironines ha decidit seguir apostar en els pobles i ciutats on governa per les polítiques municipals destinades a lluitar contra el canvi climàtic i l’autoabastiment elèctric, seguint l’exemple de governs com el de Viladamat i Celrà.

El Parlament de Catalunya va aprovar el 2017 la llei del canvi climàtic i el 2019 va declarar l’emergència climàtica i ambiental a Catalunya. Seguidament molts municipis van aprovar mocions per ple municipal declarant la greu situació d’emergència climàtica i adquirint compromisos amb la transició energètica, la lluita contra la pèrdua de la biodiversitat i la reducció de les emissions de CO2 entre d’altres.

A diferents municipis on governa la CUP, aquests compromisos ja s’han estat treballant al llarg d’aquests darrers anys amb instal·lacions fotovoltaiques en equipaments municipals, millores en eficiència energètica als edificis municipals, instal·lant punts de recarrega elèctrics per a vehicles, la introducció de vehicles elèctrics a la flota municipal, reduint el consum energètic municipal substituint les làmpades dels carrers i places per llums led, aplicant bonificacions a l'impost d'instal·lacions o a l'IBI als habitatges dels veïns que s'instal·len plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum.



Cal destacar la feina feta, per exemple, a Viladamat, on a l’Ajuntament ha dut a terme iniciatives innovadores: des del 2017 el municipi disposa d’una instal·lació de plaques fotovoltaiques de 8Kw que es va finançar amb un préstec participatiu amb els propis veïns del municipi. Des del 2019 també disposen d’una instal·lació fotovoltaica de 3Kw a l’escola. Un 10% de les cases del municipi ja disposen d’instal·lacions fotovoltaiques per a l’autoconsum, l’Ajuntament els va bonificar un 100% l’ICIO. Actualment estan treballant per impulsar una comunitat energètica al municipi que es desenvoluparà amb 4 fases per arribar a l’objectiu de 73Kw, per abastir així els equipaments municipals i uns 40 habitatges particulars.



A Celrà, des del 2018 ja tenen dues instal·lacions de plaques fotovoltaiques, una al Teatre l’Ateneu de 5’5Kw i una a la planta potabilitzadora de 8kw. També cal destacar la caldera de biomassa al Centre Cultural la Fàbrica de 250Kw i les properes instal·lacions de plaques fotovoltaiques a la Fàbrica Pagans de 13’2kw, la de la piscina municipal de 12’9kw i la de l’Escola l’Aulet de 40kw.L’Ajuntament el 2017 va impulsar una campanya per fomentar l’autoconsum entre els veïns i va modificar les ordenances fiscals per bonificar el 95% de l’ICIO per instal·lacions de renovables i una part de l’IBI durant 1 any. També estan treballant a nivell municipal per impulsar una comunitat energètica.



En paraules del diputat Dani Cornellà: “arreu dels municipis on governa la CUP a les comarques gironines i a la resta del país s’agafa el compromís i la necessitat de fer avançar els municipis cap a la transició energètica, mostrant així el clar suport a la implementació de les energies renovables I el compromís inequívoc de lluita contra l'emergència climàtica des del món local i des del Parlament de Catalunya”.



El Parlament de Catalunya va aprovar arran d’una petició de la CUP-Un nou cicle per guanyar, una moció sobre la creació d’una energètica pública que ha de desenvolupar el model de producció, transport i comercialització que volem pel país: una transició energètica planificada, més justa i sostenible, distribuïda, participada i democratitzada on la gent hi tingui a dir. Un model que ha de ser descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears.



Precisament, la creació de comunitats energètiques en xarxa en aquest model energètic que es proposa, descentralitzat i autosuficient. Un model que ens permet avançar en la sobirania energètica des dels municipis, trencant amb els oligopolis elèctrics i fent, del subministrament elèctric, un dret bàsic garantit i assequible a tothom.



La CUP ha consensuat apostar decididament per tirar endavant d’una manera planificada, consensuada i de manera urgent una transició energètica on les renovables serveixin per desenvolupar el territori, de manera justa, distribuïda, participada i democratitzada. I com ja han manifestat amb la campanya “Sí a les renovables, salvem el territori!”, “en cap cas pot donar suport al model actual que està basat en grans macro projectes eòlics o fotovoltaics centralitzats en territoris molt concrets, allunyats dels centres de consum i a mans dels oligopolis energètics que busquen el màxim benefici sense respectar el país” ha afirmat el diputat cupaire.