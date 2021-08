Català

III edició del festival "Treu la Llengua" a Bunyola

A partir de les 18h d'aquest diumenge, el poliesportiu de Bunyola aplegarà la tercera edició del festival Treu la Llengua. Es comptarà amb les actuacions d'Oques Grasses, Xarxa, Marala i Es Gall de sa Pastera.

L'organització ha anunciat que les entrades estan exhaurides i la única manera de poder assistir a la gran festa és estar pendent per si a darrera hora es posa a la venda qualque entrada retornada o participant com a voluntari de l'entitat. També ha recordat que recorda que segons la normativa vigent, per assistir al festival no farà falta el certificat de vaccinació, però, això sí, caldrà dur màscara.

Segons recull dBalears, després de 27 anys des de la creació de l’entitat, Joves de Mallorca per la Llengua volen continuar amb la tasca i la lluita que anys enrere va donar inici a tot un seguit de reivindicacions culturals per a defensar la llengua pròpia de Mallorca que agafaren forma en diverses campanyes com el Correllengua, el Rock’n’Llengua, l’Acampallengua i el Mallorca Festa Jove.