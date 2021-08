Consumeix!!!

Consumeix qualsevol cosa, però consumeix, aquesta consigna s'ha convertit en el primer dels nous Deu Manaments de la Nova Normalitat.

Consumeix tecnologia, consumeix ecologia, consumeix música, consumeix telenovel·les, consumeix “SALUT”. Com en els paquets vacacionals de “tot inclòs” en les grans cadenes de supermercats ja es pot gaudir d'un consum integral. Des de sabatilles de marca, peix fresc, fruites exòtiques, licors, tabacs, roba, joguines, electrodomèstics, videojocs, autotests, i… “Prendre la temperatura i la pressió arterial vostè mateix en el cor d'un supermercat, manejar un estetoscopi, amb una visió que un metge mai va conèixer, ara és possible en Monoprix!. La cadena acaba de crear nous espais de "salut diària" equipats amb cabines que permeten consultar als metges a través de pantalles interposades, a les botigues Monoprix de Port de Châtillon en Malakoff i en Troyes.”

L'autor d'aquesta informació es pregunta: Substituiran aviat al personal de les caixes de Monoprix per caixes automàtiques i se'ls formarà perquè ens posin injeccions en les cues de la carnisseria o la secció de formatges?” (https://www.nexus.fr/actualite/news/teleconsultation-supermarche/) TESSAN a les botigues Monoprix

Encara que, no és privatiu de França aquest assumpte, millor diria que és una còpia del negoci xinès privat de la salut, que ja en 2015 va posar en funcionament aquestes cabines a través de la plataforma d'atenció mèdica en línia Ping An Good Doctor, unes cabines en llocs públics per a segons aquesta plataforma “proporcionar una atenció mèdica integral sense necessitat de personal mèdic presencial”. Segons la mateixa empresa tenen un projecte a tres anys vista d'instal·lar centenars de milers de cabines en "grans i mitjanes empreses, grans comunitats d'habitatges, cadenes de farmàcies i altres àrees concorregudes".

Ping An Healthcare and Technology Company Limited, una plataforma de serveis d'atenció mèdica per Internet líder a la Xina, va anunciar que, en línia amb l'actualització estratègica integral de la Companyia, l'aplicació "Ping An Good Doctor" va passar a dir-se oficialment "Ping An Health".

El doctor “virtual” és una IA (intel·ligència artificial) que respon a les preguntes dels usuaris i recepta els medicaments que poden comprar-se en l'annex de la mateixa cabina. Segons Wang Tao, fundador de l'empresa considera aquest negoci com “El Alibaba de l'atenció mèdica”.

Des del llançament oficial de l'APLICACIÓ en 2015, "Ping An Health" ha acumulat 346 milions d'usuaris registrats i més de 67 milions d'usuaris actius mensuals, la qual cosa la converteix en l'aplicació d'atenció mèdica mòbil número u en termes de cobertura a la Xina Tot de pagament, clar. (https://www.prnewswire.com/news-releases/ping-an-good-doctor-app-officially-gets-renamed-ping-an-health-to-focus-on-medical--healthcare-301216082.html)



(https://www.nobbot.com/general/ping-an-good-doctor-china-clinicas-un-minuto/)



Ni estem a França ni a la Xina, però la veritat és que aprofitant la dictadura pandèmica, una part important de les consultes ambulatòries es realitzen via telefònica, és el nou operar de doctors i doctores els quals tal vegada disposen en poc temps d'una IA que atengui el telèfon, realitzi el diagnòstic i recepti qualsevol medicament. Què serà dels i les llicenciats? O tal vegada la carrera de medicina serà també virtual, amb una IA que els dicti les classes i via telemàtica podran els estudiants recrear-se en visualitzar com un robot realitza una complicada operació.

La pregunta a continuació és: Per què continuar mantenint una carrera de medicina?