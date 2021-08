Concentració a la seu de l’estació transformadora d’Endesa de Salt i Girona

Avui dilluns 30 d’agost a les 20h hi ha hagut una segona concentració a la seu de l’estació transformadora d’Endesa de Salt i Girona, ubicada a Salt, convocada per la Plataforma Apaguem Endesa i a la que també s’han adherit altres entitats i organitzacions de la comarca. Aquesta concentració és la segona d’aquest estiu després de la del passat 8 de juliol on, sota el lema de la campanya “Curtcircuitem-los” i que va aplegar a més d’una cinquantena de persones, es va fer la mateixa acció per a reivindicar que la l’energia no sigui un negoci en mans del mercat especulador i del poder, que s’aturin aquestes pujades de preu i s'elimini la pobresa energètica i que urgeix una transició energètica democràtica, popular, renovable i des de baix.

En aquest sentit, la concentració ha estat convocada després que avui mateix s’hagi batut l'enèssim rècord històric del preu del megawatt-hora, situant-se a 124,45 €/MWh, i amb la previsió que demà, dimarts, torni a superar el rècord d’avui i es situï als 130, 53 €/MWh. Aquest seguit de superacions indignants i històriques del preu màxim de l’energia que hi ha hagut aquest estiu -i especialment aquest mes d’agost- han fet que la present factura de la llum serà considerada com la més cara de tota la història. Tot això, enmig d’una pandèmia i una crisi social i econòmica extensa i sense precedents per a moltes famílies. A més, després que s’hagi sabut que moltes de les grans empreses i distribuïdores han especulat i fet trampes amb el preu de la llum, sobretot en gestions fraudulentes de les centrals hidroelèctriques i que ha provocat que, avui mateix dilluns, hagi comparegut la Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per donar explicacions tot dient que es descarta la limitació de preus en tarifes màximes al mercat majorista.

A la concentració, com en la darrera vegada, s’ha llegit un manifest a la porta de l’estació transformadora, s’han empaperat les parets amb cartells reivindicatius i s’han cremat factures davant de la seu de l’estació transformadora. Hi han assistit unes 60 persones així com representants de diferents organitzacions com Sindicat d'Habitatge de Salt, Rebel·lió o Extenció, Ateneu Salvadora Catà, Ateneu 24 de juny, Casal el Forn, Plataforma Dignitat Font i representants de partits polítics com la CUP Farners, la CUP de Banyoles, Independents Per Salt, Independents Per Fornells i els diputats de la CUP Dani Cornellà i Montserrat Vinyets.

La Plataforma Apaguem Endesa ha confirmat que seguirà mobilitzant-se i convocant concentracions i manifestacions de cares a les noves jornades que calguin.