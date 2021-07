Pensions

Marea Pensionista de Catalunya rebutja el pacte sobre les pensions signat entre el govern espanyol , la patronal i els sindicats majoritaris

Dimarts passat va acabar la segona jornada de la VII Assemblea General de la Marea Pensionista de Catalunya, en la que es va aprovar una resolució de rebuig al pacte sobre pensions signat entre el govern, la patronal i els sindicats majoritaris. Afirmen en la resolució que "seguirem lluitant per evitar que les pensions públiques a Espanya siguin pastura de la voracitat de el sistema econòmic imperant"

Lamenten una vegada més que governs i sindicats d ' "esquerres" que diuen representar als treballadors, siguin còmplices actius de l'capitalisme en tota la seva dimensió i traeixin, "un cop més, els interessos dels assalariats, condemnant a aquests a la misèria futura".

La resolució argumenta que "Venim anunciant des de fa molts mesos que la intenció de govern de coalició de PSOE i Unides Podem era, emparat pels portaveus de l'neoliberalisme tant espanyols, com europeus, avançar cap a una reforma de les pensions públiques a Espanya, contrària i lesiva als interessos de els pensionistes, presents i futurs.

Amb les mateixes justificacions de sempre, sobre la ruïna i inviabilitat de el sistema de pensions espanyol, que vénen produint-se per la banca i el poder financer, des dels anys noranta de segle passat, pretenen, una vegada més, encaminar les pensions dels treballadors, cap a espais on el que únicament importa, no és el benestar social, sinó l'acumulació de capital de la classe dominant.

Ara, sembla ser que després d'un notable ocultisme que es ve produint des de l'aprovació de les recomanacions de l'Pacte de Toledo, govern, patronal i sindicats majoritaris (CCOO i UGT) han arribat a un acord a esquena dels pensionistes i treballadors, que inicia el tortuós camí cap a la destrucció de el sistema públic de pensions.

L'estratègia desenvolupada pel govern de coalició PSOE / Unides Podem, no deixa de ser d'allò més tortuós; després haver-se sotmès a les exigències de l'neoliberalisme europeu, encarnat en les institucions i governs de la UE, per poder accedir als fons de rescat, condicionats aquests per una sèrie d'imposicions i reformes, l'insigne ministre de govern de coalició ha tingut la idea de desenvolupar la reforma de el sistema de pensions, per entregues, ha d'entendre el govern de coalició, que patirà menys desgast, amb aquesta estratègia".