Lo Festival BarnaSants torna a lAlguer amb la Plataforma per la Llengua

Lo primer fi de setmana del mes de juliol siguerà dedicat a la música en català, artistes algueresos i d'altros territoris de llengua catalana condividiran l'escenari per tres nits de concerts, gràcies a un projecte elaborat de la Plataforma per la Llengua i del Festival BarnaSants, amb el suport de la Fondazione di Sardegna. L'activitat té lo patrocini del Municipi de l'Alguer i de la Fondazione Alghero i fa part del calendari "#FinalmenteAlghero".

La iniciativa, que és escomençada l'any 2018, cerca de facilitar l'intercanvi entre artistes algueresos i los col·legues del domini lingüístic català. En les altres edicions han participat artistes com Maria del Mar Bonet, Quico Pi de la Serra, Joan Isaac, Giorgio Conte, Andreu Valor, Borja Penalba, Claudio Gabriel Sanna i Franca Masu, per citar-ne alguns.

Los concerts, que se faran a la plaça de l'antic Quarter militar, al centre històric de la ciutat, escomençaran divendres 2 juliol a les 20.30 h amb una nitada al feminil. Les Kol·lontai, un grup format de Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal, presentaran "Cançons Violeta en directe", un repertori de cançons feministes i dedicades als drets de les dones. La mateixa nit també s'exhibirà la cantant algueresa Yasmin Bradi, que acaba de presentar lo sou nou disc, "Amb la llum d'una flor" acompanyada de Dario Pinna, Riccardo Pinna i Paolo Zuddas. De fet, a la primavera, Bradi ha presentat lo disc a Barcelona sempre a dins del programa de BarnaSants, ja que la col·laboració entre lo Festival i la Plataforma per la Llengua també porta artistes algueresos a altros territoris del domini.

Dissabte 3 de juliol a les 20.30 h tornarà a l'escenari Sílvia Comes, que posarà música a les paraules de les poetes Maria-Mercè Marçal, Felícia Fuster i Teresa Pasqual, tres de les escriptores més importants dels últims anys del panorama de la literatura en català.

Més tard, Claudio Gabriel Sanna amb el Rall Grup presentaran lo nou disc "Mirau que sem anant i mirant: Cançons de festa, sàtira i taverna de l'Alguer". Sanna, acompanyat de Meritxell Gené, Marc Serrats, Salvador Maltana, Dario Pinna, Graziano Solinas i Paolo Zuddas, farà reviure algunes de les cançons més coneixudes de la tradició popular algueresa.

L'última tarda, diumenge 4 a les 20 h, s'exhibirà lo cantant mallorquí Marcel Pich, que dedicarà lo concert a la figura de Guillem d'Efak, cantant, dramaturg i autor de cançons originàries de Guinea, que ha desenvolupat la sua carrera artística a Catalunya i a les Balears.

Lo cicle de concerts siguerà tancat de dos mestres de la cançó d'autor algueresa, Antonello Colledanchise i Paolo Dessì, que presentaran los sous nous discos, respectivament "Com se'n vola lo temps" i "Los Camins de la Mar".

Los bitllets costaran 10 euros per cada concert (5 euros pels socis de Plataforma per la Llengua). Són també disponibles abonaments per les tres nits a 15 euros.

Los bitllets se pogueran comprar a partir del 21 de juny a través de la pàgina web del BarnaSants https://barnasantstickets.cat i a la Biblioteca Catalana, seu de Plataforma per la Llengua (Carrer d'Arduino, n. 48), de les 18.30 a les 20 h de dilluns a divendres. Lo dia dels espectàculs sigueran disponibles a partir de les 19.00 a l'entrada del Quarter.

Lo projecte és dut a terme també en col·laboració amb l'Ofici de l'Alguer de Delegació del Govern Català a Itàlia, l'Obra Cultural de l'Alguer, la FIDAPA de l'Alguer i la Rete delle Donne.