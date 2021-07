lluita sindical

La Intersindical anuncia la próxima creació de la seva secció sindical a la SEAT

La Intersindical ha presentat una campanya, a través d'un vídeo, que recull diverses propostes a través de les quals pretén lluitar per millorar les condicions dels seus treballadors i les seves treballadores. El vídeo és la primera acció de la seva secció sindical, que començarà a caminar properament, de la mà d’un grup format per treballadors de la SEAT i membres de la representació territorial del sindicat al Baix Llobregat i l’Hospitalet.



Aquest va ser un dels reptes que es va marcar la Unió Territorial de la Intersindical del Baix Llobregat i l’Hospitalet en el moment de la seva creació el passat mes de gener de 2021. L’objectiu és irrompre a la SEAT creant-hi la secció sindical de la Intersindical, per tal de presentar-se a les eleccions sindicals previstes pel 2023 i treure representació. La Intersindical té previst de cara al setembre realitzar més accions, tant presencials com a través de les xarxes socials, per tal que les seves propostes arribin a més persones i que més treballadors i treballadores s’incorporin a la secció sindical. Marta Molina, portaveu i coordinadora de la Intersindical al Baix Llobregat i l’Hospitalet, ha lloat la feina que s’ha fet fins ara amb el grup de persones que ha estat treballant aquesta propera incursió del sindical a la SEAT, i ha assegurat que tenen molt bones sensacions amb la repercussió de la publicació d’aquest vídeo i amb les accions previstes de cara el nou curs. D’entre les propostes que està treballant la Intersindical per als treballadors i treballadores de la SEAT, en destaquem les següents:

Renovació de la plantilla a través de pre-jubilacions i altres mecanismes afavoridors pels treballadors

Incorporació del personal extern que treballa igual que el personal propi

Major transparència a l’hora de negociar modificacions del conveni

Aposta urgent per a noves línies productives per a ser pioners en la fabricació dels vehicles del futur immediat Inici de la formació de la plantilla per aquestes noves línies productives

Acord amb els horaris per tal de donar resposta a la necessària conciliació de la vida laboral i familiar

Acompliment dels acords d’igualtat ja signats per acabar amb el sostre de vidre que no permet les dones ocupar llocs directius

Incorporació d’un permís menstrual que permeti les dones, els homes trans i les persones no binàries absentar-se del seu lloc de treball si així ho necessiten

Reorganització de la feina per tal de fer una repartició coherent entre el personal més jove i el més gran Millora de la seguretat del personal, especialment en els àmbits de proves de vehicles.

Finalment, el sindicat ha posat a disposició de totes les persones interessades un correu electrònic al qual es poden adreçar: seat@intersindical-csc.cat.