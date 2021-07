Covid-19

La CUP proposa millorar la salut mental juvenil greument afectada per les conseqüències de la Covid19 a la Seu d’Urgell

Ahir en sessió plenària de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es va debatre la moció del Grup Municipal de la CUP on es reclama millorar la salut mental juvenil, que va ser aprovada per unanimitat.

La pandèmia i el confinament domiciliari va comportar conseqüències en tots els àmbits de la vida quotidiana de les urgellenques, paralitzant-se molta activitat econòmica, combinant teletreball amb cures de persones dependents i deixant molta gent sense feina. Tot plegat ha contribuït a agreujar dràsticament la problemàtica dels trastorns mentals, que ja existia a la Seu i també als Països Catalans, directament afectada per la manca de recursos públics que s’hi destinen des del sistema sanitari públic i que contribueixen encara més a la seva estigmatització en la societat.

Les dades parlen per si soles, segons el Centre d’Investigacions Sociològiques 6 de cada 10 persones a l’Estat, especialment la classe treballadora, les dones i els joves pateixen símptomes de depressió i d’ansietat; 7 de cada 10 joves no té esperança de futur i durant el 2020 aquest col·lectiu va patir el doble de trastorns d’ansietat que la població adulta. A l’Estat les xifres de suïcidis són de 10 al dia, una xifra que es triplica si es prenen les dades sobre temptatives, fet que demostra la gran quantitat de carències que té el sistema públic per a exercir un acompanyament integral, preventiu i efectiu de la població amb trastorns mentals més greus.

Els anticapitalistes defensen que la solució a les malalties mentals o situacions de crisi emocionals no passen per augmentar la medicalització, que s’ha vist incrementada un 4,1% en el darrer any, sinó que cal incidir en una major sensibilització, acompanyament i prevenció, així com destinar recursos als serveis sanitaris, comunitaris, socials i les escoles.

Per tot això la CUP demana que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell assumeixi la creació d’un servei de prevenció i intervenció de salut psicoemocional destinat al jovent de la ciutat, a través de l’Oficina Jove i des de dues vessants, la formativa i sensibilitzadora adreçada a les escoles i la d’oferir un servei públic, accessible i anònim per al jovent del municipi. I també fan especial esment en la necessitat de sensibilitzar l'educació emocional de les joves.