lluita institucional

La CUP Mollet alerta del greu dèficit municipal i reclama una auditoria ciutadana

La CUP Mollet ha alertat avui que la greu situació financera que travessa l’ajuntament de Mollet i que ve condicionant la capacitat d’inversió del consistori molletà durant la darrera dècada, no només sembla enquistada, sinó que sembla agreujar-se conforme passen els anys.

L’assemblea anticapitalista molletana ha informat que segons les dades recollides al darrer informe del Ministerio de Hacienda fetes públiques aquesta setmana, l’ajuntament de Mollet, en mans de PSC- PSOE i Podemos, amb el suport extern dels seus aliats de la dreta, és el consistori més endeutat del Vallès Oriental, amb un deute reconegut de més de 31,4 milions d’euros i un dels 19 ajuntaments més endeutats de tota Catalunya, amb un deute de 608€/hab, segons dades del 2020.

En aquest sentit, Txus Carrasco, portaveu de la CUP Mollet, ha denunciat que “el deute municipal molletà, lluny de reduir-se s’ha incrementat 1,3 milions d’euros més amb respecte el 2019, sense que la ciutadania tingui cap mena d’informació sobre com s’ha anat generant aquest dèficit”.

Carrasco ha recordat que les finances de l’ajuntament molletà “han estat intervingudes durant els darrers anys pel Ministerio de Hacienda, atès que el volum del deute generat per la mala gestió del govern municipal havia arribat a situar-lo al nivell del pressupost anual d’ingressos” i ha denunciat que això “ha desatès les necessitats d’inversions municipals que reclamàvem tant des de la CUP Mollet, com des dels barris més necessitats de la ciutat i el conjunt de la ciutadania molletana”.

Per a Carrasco, la solució de l’Equip de Govern municipal socialista dels darrers anys ha estat “tant erràtica com ineficient”: “criminalitzar les veus crítiques, descarregar la responsabilitat a d’altres administracions i apostar per polítiques d’aparador i de maquillatge, creant cortines de fum per a tapar anys de mala gestió, tot negant a la ciutadania el seu dret a conèixer com s’ha generat aquest deute amb els impostos que paguem cada any”.

Pel portaveu cupaire “el greu deute molletà que impedeix satisfer les necessitats d’inversió que té la ciutat és el principal problema que té Mollet” i es ve arrossegant durant anys i “els molletans i molletanes tenim dret a saber i poder consultar de forma clara i directa què devem, a qui i per quin concepte: quines inversions han generat el deute, quin deute ha generat el mateix deute, quines quantitats i a quines entitats bancàries les devem, a quin preu el paguem, etc”.

La CUP Mollet, ha instat per això a l’ajuntament a “impulsar abans d’acabar el present mandat una auditoria externa ciutadana i popular sobre el deute públic amb la participació del teixit associatiu i veïnal, d’entitats i col·lectius, de persones acadèmiques, analistes i experts que “trenqui amb la opacitat” de la informació municipal sobre l’endeutament i proposi solucions eficients en benefici del bé comú de tota la ciutat.”