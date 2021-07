Repressió

La CUP denuncia Interior per haver gravat 55 manifestacions sense autorització

La CUP-NCG ha denunciat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades les 55 gravacions de manifestacions dutes a terme pels mossos d’esquadra i no autoritzades pel departament d’Interior, tal i com va avançar el diari El Món ahir.

La informació prové de les preguntes que la CUP-NCG va fer a la conselleria d’Interior sobre el nombre de manifestacions que havien estat gravades per part dels Mossos d’Esquadra els darrers dos anys i la quantitat que havien estat autoritzades. La resposta de la Conselleria va ser que en els darrers 2 anys s’haurien realitzat 99 gravacions, de les quals només 44 tindrien l’autorització necessària per fer-ho.

És per aquest motiu i davant la vulneració flagrant de drets de protecció de dades que representarien les 55 gravacions dutes a terme en manifestacions, actes polítics o concentracions sense autorització que la candidatura ha interposat una denúncia a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, ja que de forma específica això suposaria una afectació en el dret a la pròpia imatge, dret a l’honor, dret a manifestació, dret a la llibertat ideològica, dret a la llibertat d’expressió, dret a la participació política, etc.

La formació anticapitalista també alerta que aquestes gravacions podrien haver estat utilitzades en investigacions o procediments penals, o per altres finalitats clarament il·lícites com la generació de fitxers amb una clara intencionalitat política de control de determinats moviments polítics i socials per la seva orientació ideològica.

El diputat Xavi Pellicer manifesta que “aquestes gravacions il·lícites representen una evidència més de la persecució política per part dels Mossos d’Esquadra cap a la dissidència política”.

Així doncs i davant dels greus fets, la CUP-NCG reivindica un major control i fiscalització del cos de mossos d’esquadra atès la greu vulneració de drets fonamentals i exigeix arribar fins al fons d’aquesta qüestió.