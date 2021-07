25 Correllengua

La CAL dona el tret de sortida del Correllengua 2021 a Figueres

La CAL i el seu Nucli de Figueres, juntament amb l’Ajuntament de Figueres i Òmnium Alt Empordà i amb la col·laboració de l’Assemblea Figueres, han organitzat l’acte d’inici de la 25a edició del Correllengua amb una assistència de més de 200 persones al llarg del cap de setmana.



Els actes, als quals s’assistia amb inscripció prèvia, s’han celebrat entre divendres 9 i dissabte 10 de juliol a l’Institut Ramon Muntaner i a la Plaça Josep Pla de Figueres.



Divendres al vespre al Claustre de l’Institut va començar la celebració amb la posada en escena d’El compromís d’Isabel-Clara Simó, a càrrec de Taller de Teatre, i una tertúlia sobre Isabel-Clara Simó.



Avui dissabte, a la tarda, s’ha fet un petit recorregut per la ciutat fent parada als indrets relacionats amb l’autora i en acabar ha començat l’Acte central.



Aquest ha començat amb l’actuació de la Coral Estem d’Acords i, seguidament, el grup de música tradicional Mini-Stress i les Pubilles de Figueres han dut a terme l’Encesa de la Flama. Aquest és l’element central i cohesionador del Correllengua juntament amb la Lectura del Manifest escrit per la lingüista Carme Junyent, que ha anat a càrrec de l’escriptora empordanesa Mercè Cuartiella. L’acte ha acabat amb un concert de Cris Juanico en homenatge als 25 anys del Correllengua.



Per les entitats organitzadores la celebració ha estat tot un èxit i esperen que el Correllengua d’enguany se celebri en molts altres barris, ciutats i pobles dels Països Catalans per tal de reivindicar la llengua, la cultura i els anhels del poble català a través de la vida d’Isabel-Clara Simó. De la mateixa manera, encoratgen totes les entitats culturals referents del país a donar suport al Correllengua arreu del territori.